La genialidad de Álex Márquez en Jerez para poner fin al dominio de Bezzecchi

El de Gresini consigue la primera victoria del año en Jerez y termina con la racha de victorias consecutivas de Bezzecchi, que fue segundo. Marc se fue al suelo en la segunda vuelta cuando luchaba por el primer puesto.

Álex Márquez ha vuelto a ser el rey de Jerez. El de Gresini ha dominado una carrera perfecta en la que en tan solo dos vueltas ha conseguido adelantar a Marco Bezzecchi y a su hermano Marc. Ambos eran los grandes favoritos para llevarse la victoria.

El de Ducati se fue al suelo en la segunda vuelta. Partía desde la primera posición pero Álex le arrebató rápido el liderato de la carrera. Antes, el de Gresini, con un adelantamiento al límite, consiguió pasar a Bezzecchi, que tuvo que conformarse con la segunda plaza y poner fin a su racha de cinco victorias consecutivas.

Álex, una vez se puso primero, dio poca opción a sus perseguidores. Marco le siguió de cerca algunas vueltas pero el ilerdense se escapó cuando tuvo oportunidad. Esta es también la primera victoria de una Ducati esta temporada.

El triunfo de Álex y el podio de Fabio Di Giannatonio puede presagiar un cambio de dinámica en el rendimiento de la moto. Aún así, el nivel de la Aprilia no ha bajado con un Jorge Martín que ha firmado un cuarto puesto de considerable valor.

La gran decepción de la carrera ha sido Marc Márquez. El nueve veces campeón del mundo partía desde la 'pole' siendo uno de los grandes favoritos pero una caída en la segunda vuelta disipó sus opciones de puntuar y recortar distancia con las Aprilia en la pelea por el Mundial.