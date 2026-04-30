El vacile de Pecco Bagnaia a Marc Márquez por su viaje a Japón: "Cómo te gusta hacer ruido..."

Los pilotos de Ducati bromearon acerca del viaje del vigente campeón a Japón por un evento comercial que causó un gran revuelo en redes sociales por su posible fichaje por Honda.

El GP de España de MotoGP de este fin de semana ha dejado muchos momentos para analizar. Además de la victoria de los hermanos Márquez en la carrera sprint para Marc y la carrera del domingo para Álex, la caída del vigente campeón y la debacle de Ducati ha sido lo más comentado.

Sin embargo, el 'inside' de Ducati ha desvelado imágenes no vistas en televisión, como un instante entre Marc y su compañero de box, Pecco Bagnaia, en el que el italiano bromeaba junto al ilerdense por su reciente viaje a Japón, el cual provocó rumores acerca de su posible fichaje por Honda.

"Lo vi. Cómo te gusta hacer ruido...", le dijo el turinés a Márquez, vacilándole. A su vez, Marc le respondió asegurando que no paró de reírse: "Pero fue durante una hora. Me hizo reír mucho. Me gusta. ¿Si no, de qué van a hablar en los pódcast y en las redes sociales?".

Por último, ambos pilotos comentaron la reacción de los aficionados en redes sociales, resaltando el revuelo que originó Marc al publicar una foto en un aeropuerto de Japón. "Exactamente. Vaya lío que montaste", concluyó Bagnaia.