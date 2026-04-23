Jorge Martín pasa la presión a Márquez: "Él es el que defiende el título"

El piloto de Aprilia no se quiere meter en la pelea por el mundial y cree que Marc Márquez es el que debe competir contra Marco Bezzecchi.

Ha dicho Marc Márquez en la jornada de jueves de Jerez que las Aprilia son las que deberían luchar por la victoria este fin de semana, Marco Bezzecchi y Jorge Martín. Pero el piloto madrileño, que ha comenzado brillante el año después de pasarlo muy mal con las lesiones, no quiere saber nada de presión.

En la rueda de prensa oficial ha querido remarcar que él mira a los favoritos "desde atrás": "Es él el que defiende título. Yo estoy aquí, mirando desde detrás. Obviamente, espero cerrar ese hueco con Marco, pero no soy yo, hay mucho rival y creo que aquí, tanto Marc como Marco son favoritos".

Porque el objetivo de Jorge es seguir adaptándose a la Aprilia: "Me falta aún, siento que aún hay piezas que no me ha dado tiempo a probar, que no llevo aún. El lunes será un buen día para mí, para dar otro pasito. A nivel de estabilidad, la moto se me mueve más que a Marco y esto me hace que sea más física y que pierda tiempo".

Claro que quiere el mundial, pero se niega a hablar de que ahora mismo está luchando por el título: "Para mí, estáis equivocados por pensar que por no pensar en el mundial no lo quiero. Claro que lo quiero, todos lo queremos, si no no estaríamos aquí, pero mi enfoque es disfrutar de cada fin de semana".

"Si tengo la oportunidad de ir a por el mundial, iré a por él, pero no voy a estar todo el día pensando en si voy a pelearlo", cierra el campeón de MotoGP de la temporada 2024.