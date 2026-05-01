Fernando Alonso saca su lado más cachondo: ¿Cuánto tarda en cambiar un pañal?

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 protagonizó un gracioso momento en Miami cuando le preguntaron por su tiempo más rápido cambiando un pañal.

Durante su comparecencia ante la prensa en la previa del Gran Premio de Miami, a Fernando Alonso le preguntaron por su reciente paternidad.

El asturiano vio nacer a su primer hijo justo antes de la última carrera en Japón, compitió en Suzuka y este mes de parón debido a la cancelación de las citas de Bahréin y Arabia Saudí le ha servido para 'romper el cascarón' de la paternidad.

Pues bien, una de las preguntas de 'F1.com' fue directa al grano: "¿Puedo preguntarte cuál es tu tiempo más rápido cambiando un pañal?".

Alonso, como si hablara de un pit stop, tiró de humor: "Tiene que ser menos de 30 segundos. Por la noche hay algunos momentos de estrés. No sé si está bien colocado, pero soy rápido".

'Canal+ Francia' tampoco perdió la oportunidad de preguntarle por Leonard: "¿Qué es más difícil, pilotar el Aston Martin o estas primeras semanas como padre?".

"El bebé es algo nuevo para mí, pero las tres primeras carreras han sido más difíciles que cuidar de mi hijo. Tiene una madre increíble que me está enseñando a cuidarle. Somos un buen equipo en casa", replicó el bicampeón.