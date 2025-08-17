La contundente respuesta de Ducati a Bagnaia tras sus críticas en Austria: "Con la cabeza fría..."

Davide Tardozzi, jefe de la escudería boloñesa, ha contestado al duro mensaje que ha transmitido 'Pecco' tras la carrera en el Red Bull Ring asegurando que se le estaba acabando la paciencia.

'Pecco' Bagnaia ha sido probablemente el piloto que más enfadado haya terminado el Gran Premio de Austria. El bicampeón del mundo partía desde la tercera posición y ha sumado un nuevo desastre al cruzar la línea de meta en octavo lugar.

Al mal resultado de la carrera se le suma el de la 'sprint' el pasado sábado. 'Pecco' terminó abandonando después de pasar de la tercer a la decimocuarta posición en la primera vuelta de la carrera corta. Nada le ha salido al turinés en Austria y eso lo único que ha hecho es desesperar, aún más si cabe, al piloto de Ducati.

Es precisamente a la escudería italiana a quien Bagnaia le ha pedido explicaciones tras la carrera de este domingo. El italiano también ha asegurado que estaba perdiendo la paciencia con una moto que parece funcionarle peor a cada gran premio que pasa.

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, no ha tardado en responder contundentemente a su piloto: "Su reacción es comprensible. Con la cabeza fría, reconocerá que todos en el equipo estamos preocupados por su situación. Desde Claudio Domenicali hacia abajo, todos queremos verlo entre los tres primeros".

"El componente psicológico es fundamental. Necesita recuperar la determinación que mostró el viernes pasado, que fue realmente impresionante, como él mismo reconoció. La parte técnica la resolveremos nosotros, pero quedó claro que la moto estaba a su nivel y que él también estaba preparado para rendir”, ha asegurado Tardozzi en unas declaraciones recogidas por 'Motosan'.