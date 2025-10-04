Es insaciable: el tremendo doble adelantamiento de Márquez en la 'sprint' de Indonesia

El de Cervera se deshizo de Binder y Morbidelli en prácticamente una curva con una acción espectacular. Sin embargo, no puedo evitar su peor resultado en una 'sprint' esta temporada.

Marc Márquez va con una marcha menos en el Gran Premio de Indonesia. Justo un fin de semana después de proclamarse campeón del mundo por novena vez en su historia, Marc se toma con algo más de calma su desempeño sobre la pista.

El de Cervera es consciente de que el circuito de Mandalika no está entre sus favoritos y tampoco ha querido arriesgar después de asegurar en la jornada del viernes que lo importante, teniendo ya el título en su poder, era terminar la temporada sin hacerse daño.

Sin embargo, Marc ha dejado un adelantamiento que se va directamente a la recopilación de mejores adelantamientos del fin de semana, y porqué no del año. Márquez rodaba décimo y en lo que dura una curva se puso octavo después de adelantar a Brad Binder y a Franco Morbidelli a la vez.

El heptacampeón del mundo de MotoGP protagonizó un doble adelantamiento sensacional que le permitió ganar dos posiciones pero que no evitó que firmara su peor resultado en pista en una 'sprint' esta temporada. Marc ha terminado siendo séptimo aunque ha conseguido algunos puntos. Su hermano Álex ha terminado cuarto y la victoria ha sido para Marco Bezzecchi que le ha arrebatado el triunfo a Fermín Aldeguer en el último suspiro.