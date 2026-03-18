Un expiloto de MotoGP cree que Marc Márquez podría retirarse: "Si gana el título..."

Marco Melandri, expiloto de MotoGP, no descarta que Marc pueda marcharse de la competición si vuelve a ser campeón en este 2026.

Marc Márquez todavía no ha renovado con Ducati. Dice que las conversaciones van en buen camino, pero ha pedido tiempo. Y el expiloto Marco Melandri no descarta que Marc anuncie su retirada de la competición si a final de año se vuelve a proclamar campeón con la marca italiana.

En 'GP One', Melandri ve a Marc muy favorito otra vez: "Hoy es más maduro, piensa más y es menos instintivo. Sigue siendo el favorito, pero si Bezzecchi logra gestionarse bien, podría entrar seriamente en la lucha. Aprilia, de hecho, ha dado grandes pasos incluso en circuitos caracterizados por reinicios como Buriram, donde históricamente ha tenido dificultades".

No le sorprendería una retirada a final de año: "Si Márquez gana el título, incluso podría decidir retirarse al final de la temporada. Esa es mi opinión. No me sorprendería que se retirara después de su décimo título".

Dice Melandri que quizá este curso se esté mostrando "menos explosivo": "Sigue siendo el piloto más completo en todos los sentidos, aunque quizás sea menos explosivo que el año pasado. Más que la lesión, creo que el esfuerzo mental que hizo para volver al titulo influyó, porque en mi opinión dio más del 110% en 2025".

Después del Gran Premio de Tailandia, donde Marc no pudo terminar la carrera por un pinchazo, el líder del mundial es Pedro Acosta con la KTM. Y segundo Marco Bezzecchi con la Aprilia.