La comentada reacción de Pecco Bagnaia cuando le preguntan si ya ha firmado con Aprilia

El piloto italiano ha sido noticia esta semana por su supuesto acuerdo con el equipo Aprilia: ¡cuatro años de contrato!

El mercado de pilotos de MotoGP no para de moverse. Los rumores se suceden. Uno de ellos es el de Pecco Bagnaia y Aprilia. Según contaron en Italia, su país, ambas partes ya habrían alcanzado un acuerdo para los próximos cuatro años, a partir de 2027. Se convertiría en compañero de Marco Bezzecchi, que ya renovó.

Pero Pecco no da pistas. No quiere hablar de su futuro. En 'DAZN' le han preguntado por este asunto cuando se dirigía a la parrilla de salida para la foto oficial de MotoGP.

"¿Has firmado con Aprilia, Pecco?", le cuestionaban.

Y la reacción de Pecco ha sido muy comentada: "Estamos en un momento muy guapo, muy divertido. Y tenemos que disfrutar de esto".

No quiso decir nada Bagnaia sobre sus planes, pero en Aprilia le esperan. Sobre todo porque Ducati habría decidido llevar a cabo un importante cambio: al lado de Marc Márquez, que renovará, se sentará el joven Pedro Acosta.