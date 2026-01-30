El mensaje de un superviviente del Alvia a los políticos tras el funeral de Huelva: "No se puede estar con tanta solemnidad y respeto y luego volver a la crispación"

"La crispación política no nos viene bien a ninguno de los que estamos afectados por este suceso", asegura Mario Samper, quien, en esta entrevista con Antonio García Ferreras, nos confiesa las emociones que vivió este jueves durante el funeral por las víctimas del accidente de Adamuz.

Un día después del funeral religioso por las víctimas de Adamuz, celebrado en Huelva, con la presencia de los reyes, miembros de la Junta de Andalucía, entre ellos, el presidente Juanma Moreno Bonilla, y del Gobierno de España (la vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros Luis Planas y Ángel Víctor Torres), Mario Samper, superviviente del Alvia siniestrado, nos atiende en Al Rojo Vivo.

Confiesa que aún le quedan dolores físicos, pero que lo peor son, sin duda, los psicológicos: "Te aseguro que eso duele más que una rutura en el esternón o que una fractura de fémur. Duele mucho más todos estos días que estamos pasando, ver a los familiares de las víctimas y todo lo que rodea a esta situación".

Cuenta Samper que este jueves en el funeral, tuvo "la gran oportunidad" de reencontrarse con muchas de las personas que estaban en el tren (Alvia) aquella noche: "Fue un momento de mucho cariño y mucho afecto entre nosotros".

Es por ello que rechaza en todo momento, "ahora y siempre" la tensión y crispación política, que durante el funeral no hubo. Los protagonistas no fueron ellos, sino solo las víctimas. El día ayer era por y para ellos.

"Hay que pedir al mundo político que no se puede estar en este acto [en el funeral] con tanta solemnidad y tanto respeto, y luego salir fuera y volver a la crispación. En estos momentos, no se puede. Hay una investigación en marcha, se sabrá lo que ha pasado, se depurarán las responsabilidades y se arreglarán las cosas. O esperemos que así sea. No hay que ir más allá. Esta crispación no nos viene bien a ninguno de los que estamos afectados por este suceso", asegura contundente Samper.

Lo que necesitamos ahora, añade contundente, es la efectividad de los medios que están investigando el accidente. Y nada más: "Los políticos ahora mismo no van a resolver nada con esa crispación (...) Se necesita conocer la verdad y no solo por las víctimas, sino por los que hemos estado ahí. Hay que tener en cuenta que el ferrocarril va a seguir funcionando, va a haber cientos de miles de pasajeros que seguirán montándose en ese tren y que necesitan tener la tranquilidad y la seguridad de que no va a volver a ocurrir".

España necesita, como dice Antonio García Ferreras, una gran política: "Por eso mismo vamos a las urnas", asiente Samper. "Vamos a las urnas para que haya colaboración entre los partidos, para que se gobierne, para que se gobierne bien y de una forma seria, no para hacer caja de cara a unas elecciones", finaliza.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.