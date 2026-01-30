Preocupación por el caudal del río Guadalete a su paso por Jerez: 600 vecinos desalojados siguen sin poder regresar a sus casas

Los detalles En las últimas horas, el nivel del cauce tan solo ha bajado tres centímetros, por lo que la situación sigue siendo idéntica este viernes, por lo que los vecinos desalojados tendrán que seguir esperando al descenso de la crecida para regresar a sus casas.

En Jerez de la Frontera, Cádiz, más de 600 vecinos siguen evacuados debido a la crecida del río Guadalete, que ha superado los seis metros, generando alerta roja por riesgo de inundaciones. A pesar de que el nivel del río solo ha descendido tres centímetros, los desalojados permanecen en el Estadio de Chapín, habilitado por el Ayuntamiento y asistido por Cruz Roja. La alcaldesa, María José García-Pelayo, comparó la situación con la emergencia de 2009, aunque destacó su mayor complejidad. En Andalucía, las lluvias han provocado 3.756 emergencias y 35 carreteras cortadas. El consejero de Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido evitar desplazamientos en la sierra debido a las previsiones de lluvias intensas. Cádiz es la provincia con más incidencias, principalmente por el viento.

Los vecinos de Jerez de la Frontera (Cádiz) siguen mirando con preocupación la evolución del temporal. Tras ser desalojados de sus casas este jueves, más de 600 vecinos siguen sin poder regresar a sus hogares debido a la crecida del río Guadalete, que ha llegado a superar los seis metros, provocando la alerta roja por riesgo de inundaciones.

En las últimas horas, el nivel del cauce tan solo ha bajado tres centímetros, por lo que la situación sigue siendo idéntica este viernes, por lo que los vecinos desalojados tendrán que seguir esperando al descenso de la crecida para regresar a sus casas.

Este desalojo preventivo afecta a las zonas de Cañada del Carrillo, Cejos del Inglés y Las Pachecas, ampliándose al resto de barriadas y pedanías de la zona rural de Jerez, con especial atención en La Ina, donde viven en torno a 300 personas. Mientras tanto, han sido realojados en el Estadio de Chapín, que ha sido habilitado por el Ayuntamiento y está siendo atendido por Cruz Roja.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, afirmó este jueves que la localidad vive una emergencia "muy parecida a la que sufrimos en el año 2009", cuando también se desbordó el Guadalete, y recalcando que no son escenarios como los experimentados con las últimas danas, que también provocaron inundaciones en Jerez.

No obstante, aclara que "es una situación distinta, mucho más compleja, una situación en la que, insisto, tenemos que estar muy preparados para afrontarla".

Andalucía supera las 3.700 incidencias por las fuertes lluvias

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este viernes tras la reunión del Comité de Operaciones en Jerez de la Frontera (Cádiz) que "la madrugada ha discurrido tranquila y sin incidencias de gravedad". El temporal que comenzó el pasado martes con el paso de las borrascas 'Joseph' y 'Kristin' ya ha dejado en Andalucía 3.756 emergencias coordinadas por el 112 y mantiene 35 carreteras cortadas.

En cuanto a la situación en el Guadalete, a su paso por Jerez, el consejero ha precisado que "la lámina del río se ha mantenido estable durante esta noche. Es cierto que no ha crecido, pero en toda la noche solo ha bajado tres centímetros". En estos momentos se encuentra en 6,22, por lo que "las próximas horas serán cruciales y hay que seguir manteniendo una intensa vigilancia", ha precisado Antonio Sanz y recogido la Junta en una nota de prensa.

El titular de Emergencias ha informado, asimismo, que "la atención además de Jerez está en la sierra, concretamente en Benamahoma y Alcalá del Valle. Los accesos a ambas localidades están afectados y ante la posibilidad de que puedan quedar aisladas, se va a montar un dispositivo de seguridad en cada una de ellas con sanitarios, bomberos y Cruz Roja para garantizar la atención a la población en caso de emergencia".

El consejero ha pedido que durante los próximos días se eviten los desplazamientos en la zona de la sierra. Además, se va a restringir el acceso de visitantes. Sanz ha instado a la prudencia y a la responsabilidad: "La situación es muy complicada y las previsiones meteorológicas la acentúan ya que, para la próxima semana, sobre todo a partir del miércoles, se esperan lluvias intensas".

Cádiz es la provincia con más avisos contabilizados con un total de 826 incidencias coordinadas. A continuación, se sitúa la provincia de Sevilla con un total de 669 y le siguen Jaén (556), Granada (468), Almería (392), Málaga (352), Córdoba (312) y Huelva (181). El viento ha sido la causa mayoritaria con 1.776 avisos recibidos al teléfono 112 debido a la caída de ramas y árboles, objetos inestables en fachadas, cableado, cartelería y vallas publicitarias, así como el desplazamiento del mobiliario urbano.

