Álex Márquez, sobre si se ve ganando a su hermano Marc: "Son palabras mayores; es como un camaleón"

"Tú en pista le ves sufrir, pero tiene esa mentalidad de superación y de no darse nunca por vencido que te lleva al límite", afirma.

Álex Márquez ha celebrado su mejor resultado en MotoGP este año, la segunda posición detrás de su hermano. Un hecho histórico, aunque los Márquez Alentá prefieren evitar ese calificativo.

"Por suerte hemos venido muchos años al pueblo a celebrar títulos, pero este es único. Histórico hemos quedado con Marc en que es una palabra que no nos gusta. Dice Marc que histórico es como algo viejo, que ya queda en el pasado", comenta con Ana Pastor en El Objetivo.

Ahora bien, ya comenta entre risas que si se tiene que repetir, que sea con él ganando el campeonato: "De momento es único, si se repite que cambien las posiciones".

Aunque también reconoce la enorme dificultad que supondría vencer a su hermano mayor: "Ganar a Marc Márquez son palabras mayores, es como un camaleón, se va cambiando. Tú en pista le ves sufrir, pero tiene esa mentalidad de superación y de no darse nunca por vencido que te lleva al límite".

"Esa mentalidad, en una temporada tan larga como la nuestra, es muy difícil de competir contra eso", concluye.

