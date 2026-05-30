Estados Unidos ataca un buque con bandera de Gambia que trataba de romper su bloqueo en Ormuz

¿Qué ha pasado? Los estadounidenses han informado de que han "inutilizado" un barco después de que ignorase numerosos avisos. "Han dejado de navegar hacia Irán", afirman.

Estados Unidos ha atacado un buque con bandera de Gambia en el estrecho de Ormuz, intentando romper el bloqueo estadounidense a puertos iraníes. El Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, informó que el MV Lian Star navegaba hacia un puerto iraní en Omán, ignorando advertencias hasta que una aeronave lo inutilizó. Gambia permite el registro de buques sin vínculos directos. Estados Unidos ha inutilizado cinco buques y desviado 116. La reapertura de Ormuz es clave en las negociaciones para un alto el fuego, mientras Irán insiste en tener control total del estrecho.

Estados Unidos ha atacado un buque que navegaba con bandera de Gambia en el estrecho de Ormuz y que intentaba romper el bloque de la Casa Blanca a los puertos iraníes.

Así ha informado de ello el Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, que identificó al MV Lian Star navegando por aguas internacionales "hacia un puerto iraní en Omán".

Según exponen, ignoró las advertencias del Ejército norteamericano hasta que una aeronave disparó para dejar al barco "inutilizado": "Han dejado de navegar hacia Irán".

Gambia, por su parte, cuenta con un registro marítimo abierto, que permite a sus buques registrarse sin estar vinculados de manera directa con el país.

Tal y como ha explicado EEUU, sus fuerzas han inutilizado a cinco buques comerciales y han desviado a 116.

La reapertura de Ormuz, sin peaje alguno, es uno de los puntos más importantes en la negociación y el acuerdo que ambos países buscan para poner fin a las hostilidades y alcanzar un alto el fuego.

Además, desde la Casa Blanca se ha exigido a Irán que retire las minas que hay en las aguas de Ormuz, poniendo como eje para el pacto un estrecho que ha sido y es uno de los puntos clave del conflicto en Oriente Medio.

En Irán, por su parte, mantienen en que son ellos quienes tienen "el control total" del estrecho de Ormuz.

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