Muere a los 89 años Josefina Molina, una de las grandes pioneras del cine español

El contexto La cordobesa fue "una de las pocas mujeres de su generación que pudo dedicarse a la dirección y que trató de hacer del cine un espacio donde la mujer también pudiera sentirse representada". Fue la primera mujer en graduarse en Dirección de Cine en 1962.

Josefina Molina, pionera del cine español y reconocida con el Goya de Honor en 2012, falleció en Madrid a los 89 años. La directora cordobesa fue una de las pocas mujeres de su generación que se dedicó a la dirección, buscando representar a la mujer en el cine. Graduada en Dirección de Cine en 1962, combinó sus estudios con su labor en Televisión Española, destacando por adaptaciones como 'El Camino' y 'Teresa de Jesús'. Su éxito llegó en 1981 con 'Función de noche'. Molina, galardonada con la Medalla de Oro al mérito en Bellas Artes, fue una figura valiente que reivindicó la importancia de la mirada femenina en el cine.

La directora de cine reconocida con el Goya de Honor en 2012 y pionera del cine español, Josefina Molina, ha fallecido en Madrid este sábado a los 89 años en su domicilio de Madrid, según ha informado la Asociación de Mujeres Cineastas.

Según ha precisado la Academia de Cine a través de una nota, la también patrona de honor de la Fundación Academia de Cine, la cordobesa fue "una de las pocas mujeres de su generación que pudo dedicarse a la dirección y que trató de hacer del cine un espacio donde la mujer también pudiera sentirse representada".

Asimismo, la directora de cine y teatro, guionista, realizadora de televisión y novelista se valió "de todos los medios que le fueron posibles" para contar las historias que narra en sus obras "luchando siempre por ser fiel a su mirada".

La realizadora cordobesa fue también laureada con la Medalla de Oro al mérito en Bellas Artes, el Premio Nacional de Cinematografía y es la primera directora de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Además, era patrona de la Fundación Academia de Cine.

Para la Academia, Molina fue "una de las directoras más valientes de su generación porque se atrevió a hacer lo que quería, un acto que supuso una revolución". Ella decía que "para ver el mundo con relieve tienes que tener dos ojos y la Humanidad lleva demasiado tiempo tuerta", reivindicando así la importancia de tener autoras que puedan explorar y crear sin limitaciones, recuerda la Academia en una nota de homenaje y recuerdo publicada este sábado.

Molina (Córdoba, 1936) fue la primera mujer en graduarse en Dirección de Cine en 1962 en la Escuela Oficial de Cine. Combinó sus estudios con su labor de ayudante de realización en Televisión Española, una etapa de la que destaca su adaptación de 'El Camino', basada en la obra de Miguel Delibes, y 'Teresa de Jesús', con Concha Velasco en el papel de la santa y un guion escrito junto a Carmen Martín Gaite.

Su salto al cine llega en 1973 con la adaptación de 'Vera, un cuento cruel', protagonizada por Fernando Fernán-Gómez, Julieta Serrano y Alfredo Mayo y con un guion en el que participó Lola Salvador Maldonado. Pero su gran éxito como directora fue en 1981 con 'Función de noche', un largometraje a medio camino entre la ficción y el documental donde los actores Lola Herrera y Daniel Dicenta se interpretan a sí mismos y mantienen una descarnada conversación sobre el fracaso de su matrimonio.

Como recuerda la Academia, "en sus películas siempre hay un personaje femenino que lucha contra la opresión, una heroína que tiene que hacerse un hueco en este mundo agresivo contra la mujer de la misma manera que lo hizo ella".

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