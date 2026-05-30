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Un fallido izado de la bandera y el tiempo meteorológico condicionan el desfile del Día de las Fuerzas Armadas

Los detalles Mientras estaba subiendo la bandera por el mástil, la cuerda se ha roto soltándose de la guía cayendo al suelo.

Momento de la caída de la bandera de España durante el desfile por el Día de las Fuerzas Armadas
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Los reyes han presidido este sábado en Vigo el desfile del Día de las Fuerzas Armadas y al que por primera vez ha asistido la princesa Leonor, quien está ultimando su formación militar. Ahora bien, la ceremonia no se ha celebrado tal y como estaba prevista por las condiciones meteorológicas y cuya atención se ha centrado en la rotura de la cuerda durante el izado de la bandera que ha provocado la caída de la misma.

El acto ha comenzado con la llegada de Felipe VI y Letizia, acompañados de la princesa de Asturias, a la tribuna real, donde han sido recibidos por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el almirante general Teodoro López Calderón.

Tras saludar a las autoridades, estaba previsto que los reyes presenciaran el salto paracaidista que iban a llevar a cabo miembros de la patrulla acrobática del Ejército del Aire (PAPEA). No obstante, las condiciones meteorológicas han obligado a su supresión, así como el sobrevuelo de los aviones de la Formación Mirlo, por el fuerte viento que había en Vigo.

Ahora bien, no solo ha ocurrido este problema, sino que ha surgido otro durante el izado de la bandera justo después. La bandera de España se ha soltado de la guía por la rotura de la cuerda y no pudo subir a lo más alto del mástil, cayendo por el incidente y obligando a recogerla.

Tras ello, todo ha comenzado a producirse con normalidad, como el solemne momento del homenaje a los caídos y el desfile terrestre con el borrego Baraka presente, así como 3.700 militares.

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