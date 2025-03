Su incidente con la Policía, el juicio y una situación de acoso con un "conocido director": María León cierra la temporada más exitosa de Lo de Évole

María León ha sido la elegida para cerrar la temporada, la exitosa temporada, de Lo de Évole. La actriz no ha eludido ningún tema y ha hablado, por primera vez, de todo lo sucedido en Sevilla. De todo lo que pasó en su día en un incidente con la Policía que terminó con ella detenida y en un juicio tras el que debe pagar una multa de 5.700 euros por resistencia a la autoridad y lesiones.

Ante Évole, explica por qué no ha hablado de ello hasta ahora. "No he hablado para proteger mi salud mental", expresa para relatar todo lo sucedido en esa jornada: "Tengo un recuerdo agridulce de ese día. Acabé de rodar a las siete de la tarde y fuimos a celebrarlo. Yo iba con el director, hablando. El último era el cámara. Iba con la bici de uno de los directores y salió con una copa en la mano".

Así es cómo todo empieza. Así es cómo termina detenida y en una celda en la que, como relata, sufrió un trato "denigrante": "Me había bajado la regla del sofocón. Llamé, y se lo dije a una chica. No me dejaron asearme. No me dieron nada".

Pudo evitar todo eso, pues María León admite que la Policía le dijo que, si borraba los vídeos, todo iba a quedar "en nada": "Le dije que no. Se calló y llegó la chica que me detuvo. Ahí me leyeron los derechos y me dicen que le he pegado una patada y un puñetazo".

Sobre el juicio, ya intuía qué iba a pasar a pesar de que todavía no se había celebrado en el momento del programa: "No voy a ganar, ya me lo han demostrado. Pero me siento en la obligación de resistir. Quiero sentir que me he puesto enfrente".

Una situación de acoso con un "conocido director"

La actriz, además de hablar del proceso judicial, ha reconocido ante Jordi Évole que en su día vivió una situación de acoso sexual con un "conocido director": "Le tuve que hacer la cobra tres veces. Inocente. Pensaba que había trabajo que hacer y el trabajo me lo quería hacer él a mí".

"A raíz de eso vi que había un problema con una compañera, pequeña, que dejó la profesión. Era el mismo director. Dije que no me gustaba lo que veía y que fuéramos a denunciar. La chica nos pidió que no. Por su familia. Al final dejó la profesión", relata León.

Una de las muchas cosas que ha vivido la actriz en el mundo de la interpretación. Su primer casting, en taxi... y con un préstamo del banco: "Me daba miedo ir en metro, perderme y llegar tarde. Fui al único banco andaluz en la Gran Vía y pedí 100 euros. El taxi me costó 40".

Ese fue el paso definitivo. El que ha terminado con ella ganando premios y que tuvo sus 'primeros pasos' cuando era tan solo un bebé. Cuando apenas tenía un año: "Mi madre me dice que le hacía unos playbacks de emocionarme y agarrarme el pañal".

"Mi padre se arruinó de tanto dar"

Así era la María León de niña. Alguien que, como cuenta, creció en un bar. En una venta. En el local que regentaba en aquel momento su padre. Un padre para el que ha tenido unas emotivas palabras en Lo de Évole: "Antonio ha sido una persona muy generosa. Tanto, que se arruinó por dar".

"Pasó por una depresión después de arruinarse, y fue cuando Carmina entró al bar y se puso a cargo de todo. No sabía ni lo que valía una cerveza", cuenta la actriz.

Cierra la temporada más exitosa de Lo de Évole

Termina así, con María León, una nueva temporada de Lo de Évole. Una que ha contado con invitados como Gabriel Rufián, Fernando Simón, Salvador Illa, María Jesús Montero y José Mujica. La actriz, la última en charlar con Jordi Évole.