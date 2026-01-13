El vídeo de Ana de Armas con Jacob Elordi en los Globos de Oro tras su ruptura con Tom Cruise

Ana de Armas y Jacob Elordi han protagonizado una de las imágenes más llamativas de los Globos de Oro al saludarse con gran efusividad en la gala.

Alfonso Arús y Tatiana Arús enseñan algunas de las imágenes más destacadas de los Globos de Oro. Por ejemplo, Miley Cyrus y Selena Gómez "se han reencontrado en los Globos de Oro", destaca Alfonso Arús que explica que los rumores "decían que no se podían ni ver y que eran enemigas íntimas, pero aparentemente han mostrado buena sintonía".

Otro encuentro que ha llamado la atención ha sido el de Ana de Armas con Jacob Elordi. La actriz hispano-cubana y el actor con orígenes vascos, que compartieron pantalla en la película 'Deep Water', demostraron gran complicidad al saludarse en la gala. Sin embargo, a Alfonso Arús le parece "que es mejor pareja para Ana de Armas" Hamilton: "Pega más con él". "Yo a este le veo flojeras", asegura el presentador del actor, al que defienden desde plató las colaboradoras insistiendo en que "está de moda", "tiene mucha percha" y "es el novio de Internet".

Por otro lado, Macaulay Culkin ha sorprendido al aparecer en el escenario y gastar una broma al público. "Han pasado 35 años desde que estuve en los Globos de Oro, gracias por darme la bienvenida, sé que es raro verme en las fiestas, pero, sorprendentemente, existo durante todo el año", afirmó el actor, conocido por las películas de 'Solo en casa'.

