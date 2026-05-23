Salen a la luz las imágenes de la detención de Britney Spears tras conducir haciendo eses en California

Los detalles Un mes después de su arresto, la cantante entró de manera voluntaria en rehabilitación. Además, se declaró culpable de conducción temeraria, tras lo que fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional.

Dos meses después de su detención, han salido a la luz las imágenes del arresto de Britney Spears en California por conducir de manera errática. La Policía la detuvo bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. Durante el arresto, Spears afirmó que había estado bailando y se negó a acompañar a los agentes, insistiendo en que conocía sus derechos. Exhibiendo cambios de humor, fue detenida el 4 de marzo tras encontrar varios medicamentos en su vehículo. Un mes después, ingresó voluntariamente en rehabilitación, se declaró culpable de conducción temeraria y fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional.

Dos meses después de la detención de Britney Spears tras conducir haciendo eses en California han salido a la luz las imágenes del arresto. Tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia, la Policía de California detuvo a una conductora porque sospechaban que conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas y resultó ser la cantante la que iba al volante.

"¿Has bebido algo de alcohol hoy?", le preguntó un agente, a lo que Spears respondió que había "estado bailando". "Vale, has estado bailando. ¿Te importa si te miro los ojos?", le dijo entonces el policía.

Tras bajar del vehículo para hablar con los agentes, en un momento dado la artista volvió a entrar en su vehículo y se negó a acompañarles. "No voy a ir a vuestro coche. Os sigo, puedo conducir. Estoy totalmente bien. Conozco mis derechos, tengo manos. Soy una mujer y conozco mis derechos. No he hecho nada mal", defendió la artista.

Con voz infantil y cambios repentinos de humor, Britney Spears fue detenida el 4 de marzo por circular haciendo eses entre dos carriles. Además, los agentes encontraron varios medicamentos en el interior del vehículo.

"No estás capacitada para conducir un vehículo de forma segura", le dijo un policía, tras lo que la artista le preguntó: "¿No puedo conducir de manera segura?". "Exactamente. Te han parado por conducir entre las líneas", respondió entonces el agente,.

Un mes después, la artista entró de manera voluntaria en rehabilitación y se declaró culpable de conducción temeraria, tras lo que fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional.

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