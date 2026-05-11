Ester Expósito y Kylian Mbappé, pillados por un taxista en pleno directo por Madrid: "¿Quieres mandar un saludo?"

Ester Expósito y Kylian Mbappé aparecen por sorpresa en el streaming que estaba haciendo un taxista mientras conducía por Madrid. Puedes ver el momentazo en este vídeo.

Ester Expósito y Kylian Mbappé han sorprendido a un taxista que estaba haciendo un streaming en directo en Twitch mientras trabajaba. "¿Qué tal, Ester?", pregunta el taxista a la actriz, que se asoma por la ventanilla para saludarle: "Estás a tope con lo de Twich". Además, la joven actriz manda un saludo a los seguidores del taxista mientras el futbolista adelanta su coche para que se les pueda ver bien en la cámara. "Qué maja, Ester", destaca Alfonso Arús, que aplaude la actitud de la pareja en el vídeo.

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