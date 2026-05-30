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Se suspende la prueba

Trágico accidente en el Rallye de la Cerámica en Castellón: muere un participante y otro se encuentra muy grave

Los detalles El siniestro se produjo en la tarde-noche de este viernes cuando el vehículo en el que se encontraban ambos participando sufrió un fuerte impacto.

Imagen de los Bomberos retirando restos del vehículo accidentado en el Rallye de la CerámicaImagen de los Bomberos retirando restos del vehículo accidentado en el Rallye de la Cerámica@BombersDipcas
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Un hombre que ejercía como copiloto en el Rallye de la Cerámica en Castellón ha muerto en la noche de este viernes y su hermano, el piloto, ha resultado herido muy grave tras sufrir un accidente durante la disputa del segundo tramo de la competición, según ha informado el Rallye Club Costa Azahar en un comunicado oficial.

El siniestro se produjo en la tarde-noche de este viernes en la carretera CV-189, en el tramo que une las localidades castellonenses de L'Alcora y Onda, cuando el vehículo número 32 en el que competían sufrió un fuerte impacto. A consecuencia del choque, el copiloto perdió la vida en el acto, mientras que el piloto tuvo que ser evacuado de urgencia en estado muy grave al Hospital General Universitario de Castellón, según ha informado el Comité Organizador y el Rallye Club Costa Azahar.

Tras tener conocimiento de la situación, el Comité Organizador del Rallye de la Cerámica 2026 ha decidido suspender la prueba en señal de duelo y respeto.

Para la asistencia del accidente y la liberación de los afectados, que quedaron atrapados en el interior del coche de carreras, intervinieron tres dotaciones y una unidad de mando del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón procedentes de los parques de Plana Baixa y Espadà Millars.

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