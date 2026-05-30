La Flotilla presenta ante la Corte Penal Internacional relatos de tortura, violencia sexual y secuestro por parte de Israel

Emocionante regreso a España de los activistas de la Flotilla después de ser capturados y deportados de Israel.

El contexto Los crímenes de guerra y de lesa humanidad detallados en la comunicación se derivan de la interceptación ilegal y violenta de sus embarcaciones los días 29 y 30 de abril de 2026 y los días 18 y 19 de mayo de 2026.

Voluntarios de la Flotilla Global Sumud han presentado denuncias ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, lesa humanidad, tortura y genocidio, supuestamente cometidos por las Fuerzas de Ocupación Israelíes. Los crímenes se habrían producido durante la interceptación ilegal de las embarcaciones de la Flotilla en abril y mayo de 2026, que resultó en violaciones de derechos humanos contra civiles desarmados. La denuncia destaca abusos contra periodistas, personal médico y defensores de derechos humanos. La organización exige investigaciones internacionales, embargos de armas y rendición de cuentas. Además, insta a los estados parte del Estatuto de Roma a actuar legalmente contra Israel.

Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura y actos relacionados con la ejecución del crimen de genocidio. Voluntarios de la Flotilla Global Sumud han presentado ante la Corte Penal Internacional relatos de tortura, violencia sexual y secuestro por parte de las Fuerzas de Ocupación Israelíes (FOi), concretamente perpetrados por comandantes militares y altos dirigentes políticos israelíes.

En un comunicado, la organización detalla que los crímenes se derivan de la interceptación ilegal y violenta de las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla los días 29 y 30 de abril de 2026 y los días 18 y 19 de mayo de 2026, que implicó graves violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario contra personal voluntario civil desarmado por parte de las Fuerzas de Ocupación israelíes (FOi).

La denuncia presentada ante la CPI se centra en los graves y generalizados abusos contra civiles, incluyendo periodistas, personal médico y defensor de los derechos humanos, como parte de una campaña coordinada de violencia, documentada durante las misiones de la primavera de 2026.

En el texto, la Flotilla dice que busca denunciar la impunidad sistemática del régimen israelí y exige investigaciones internacionales independientes, embargos de armas integrales, reparaciones para las víctimas y una pronta rendición de cuentas para quienes ordenaron, llevaron a cabo y facilitaron estos ataques.

También instan a todos los estados parte del Estatuto de Roma a que remitan la situación a la Corte de inmediato y exhortan a la comunidad jurídica internacional a que emprenda acciones legales contra Israel por el genocidio.

Los activistas de la Flotilla que fueron liberados hace ya una semana contaron a su llegada a España que fueron torturados y que incluso se sintieron como "en un campo de concentración".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.