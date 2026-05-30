El PP y el PNV, a la gresca: Tellado apunta a las "lágrimas de cocodrilo" de Esteban y dice que apoya al "capo Sánchez"

El contexto El presidente del PNV ha cargado duramente contra los de Alberto Núñez Feijóo por sus pactos con la ultraderecha de Vox. "Pide responsabilidad al PNV y es el PP quien actúa de manera irresponsable una y otra vez", dice.

El enfrentamiento entre el PP y el PNV sigue en aumento, con ambos partidos culpándose mutuamente. Miguel Tellado, secretario general del PP, ha instado al PNV a retirar su apoyo a Pedro Sánchez, calificándolo de "capo" y acusando al Gobierno de estar involucrado en una "emergencia democrática" debido a su supuesta corrupción. Tellado ha pedido elecciones anticipadas y ha criticado a Sánchez por liderar, según él, una "organización criminal". En respuesta, Aitor Esteban del PNV ha acusado al PP de actuar irresponsablemente y de aliarse con Vox, creando divisiones en la sociedad y despreciando al Gobierno vasco.

El PP y el PNV siguen a la gresca. Siguen señalándose entre sí. Siguen poniendo la responsabilidad en el otro con el Gobierno, con la parte socialista del Gobierno, en crisis. En esta ocasión ha sido Miguel Tellado, secretario general de los 'populares', quien ha pedido a los vascos que retiren su apoyo al "capo" Pedro Sánchez.

"O se sostiene a la mafia o se apoya un cambio de Gobierno, no hay otra opción", ha asegurado en relación a una hipotética moción de censura de los 'populares', advirtiendo que se trata de "una emergencia democrática" ante un Ejecutivo "corrupto que da asco".

Así lo ha dicho en una jornada en Vizcaya, donde además ha pedido a Sánchez que no comparezca en el Congreso sino que "disuelva las Cámaras y convoque elecciones". "Un juez imputó a la mujer del presidente. Cinco días recluido en la Moncloa después de aquella carta de amor a Begoña Gómez y resulta que no deshojaba la margarita para irse o quedarse, sino que organizaban una trama gansteril contra jueces y fiscales de España".

"Esa carta a la ciudadanía no fue más que un toque de corneta a la mafia socialista, liderada por Cerdán y por Leire Díaz. Fue la señal que activó a esa presunta organización criminal, que no en vano actuaba siguiendo las instrucciones del número uno que era, ni más ni menos, Pedro Sánchez", ha opinado Tellado.

Porque, a su juicio, es Sánchez el que "ordenaba a la cloaca", lo que le coloca según él como "el capo de la mafia y el número uno de toda la corrupción que ha plagado la política española a lo largo de los últimos och años". "Sánchez está detrás de todas las causas, es la macrocausa Sánchez", ha expuesto.

"La realidad es que hoy, en mayo de 2026, o se está con Sánchez o se está con la democracia. Es el dilema que tiene toda esta gente. O sostienen a la mafia o un cambio de Gobierno", ha insistido.

En ese sentido, ha apuntado a las "lágrimas de cocodrilo del señor Aitor Esteban": "El PNV se está especializando en esa táctica de declaraciones de cara a la galería".

Dirigiéndose a Esteban, le ha dicho los políticos "no son tertulianos, ni comentaristas de la actualidad": "Al PNV le ha llegado la hora de tomar decisiones y de hacerse responsable de las decisiones que tomó hace algún tiempo".

Esteban: "El PP actúa de forma irresponsable"

Por su parte, Aitor Esteban ha ejercido de adivino sobre qué iba a decir Tellado en su mitin: "Pide responsabilidad al PNV y es el PP quien actúa de manera irresponsable unido a la ultraderecha de Vox una y otra vez".

"Les han abierto camino y han hecho una fosa entre mitades de la sociedad, insultándonos continuamente y despreciando al Gobierno vasco", ha afirmado.

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