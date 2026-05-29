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A las 18:00 horas

¿Por qué la UEFA ha cambiado el horario de la final de la Champions? El PSG - Arsenal se jugará por la tarde

Por primera vez en la historia, la final de la máxima competición continental a nivel de clubes tendrá nuevo horario.

Luis Enrique y Arteta, en el área técnica Luis Enrique y Arteta, en el área técnica Getty

El París Saint-Germain de Luis Enrique y el Arsenal de Mikel Arteta se enfrentan este sábado en la final de la Champions League.

El Puskas Arena de Budapest (Hungría) acogerá la gran final y lo hará en un horario completamente inédito en la competición.

Será en horario de tarde, a las 18:00 horas, por deseo expreso de la UEFA, organismo rector de la Champions.

¿El motivo? Mejorar la experiencia general del aficionado y facilitar la asistencia de familias y niños.

Con esta medida también se quiere favorecer un mejor acceso al transporte público y un viaje de vuelta más cómodo.

Además, se abre la puerta a la posibilidad de continuar con las celebraciones en la ciudad, lo que generará un impacto económico notorio.

Por último, con este nuevo horario se busca aglutinar una una mayor audiencia televisiva.

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