A las 18:00 horas
¿Por qué la UEFA ha cambiado el horario de la final de la Champions? El PSG - Arsenal se jugará por la tarde
Por primera vez en la historia, la final de la máxima competición continental a nivel de clubes tendrá nuevo horario.
El París Saint-Germain de Luis Enrique y el Arsenal de Mikel Arteta se enfrentan este sábado en la final de la Champions League.
El Puskas Arena de Budapest (Hungría) acogerá la gran final y lo hará en un horario completamente inédito en la competición.
Será en horario de tarde, a las 18:00 horas, por deseo expreso de la UEFA, organismo rector de la Champions.
¿El motivo? Mejorar la experiencia general del aficionado y facilitar la asistencia de familias y niños.
Con esta medida también se quiere favorecer un mejor acceso al transporte público y un viaje de vuelta más cómodo.
Además, se abre la puerta a la posibilidad de continuar con las celebraciones en la ciudad, lo que generará un impacto económico notorio.
Por último, con este nuevo horario se busca aglutinar una una mayor audiencia televisiva.