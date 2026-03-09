Alice Campello celebra sus 31 años con Chiara Ferragni tras su separación de Álvaro Morata

Después de celebrar su cumpleaños con sus hijos, Alice Campello ha disfrutado de una fiesta con sus amigas en un hotel de lujo en Milán, entre las que se encontraba la infñuencer Chiara Ferragni.

Alice Campello ha celebrado sus 31 años rodeada de sus amigas, entre las que se encontraban rostros conocidos como la influencer Chiara Ferragni y la modelo Coral Simanovich. "En un primer momento lo celebró en un evento familiar, pero luego decidió poner rumbo a Milán para celebrarlo con sus amigas en un hotel exclusivo", destaca Tatiana Arús.

"Se lo pasó en grande con sus amigas y una tarta de limón", explica la colaboradora de Aruser@s, que destaca que s etrata de "un buen momento para Alice Campello después del bache" que vivió con su separación de Álvaro Morata.

La ruptura de Alice Campello y Álvaro Morata

Tras la confirmación de la nueva ruptura entre Alice Campello y Álvaro Morata, han sido los propios protagonistas los que han reaccionado a su distanciamiento con dos mensajes por separado en sus redes.

Primero, Alice Campello acudió sola a la boda de una de sus mejores amigas en Asturias, donde ha compartido imágenes del bonito día. Sin embargo, muchos señalaron la ausencia de Álvaro Morata y una seguidora, incluso, le escribió el siguiente comentario: "Morata NOT FOUND". Un comentario que no sentó bien a la empresaria, que le respondió tajante: "Independientemente de todo, antes de escribir este comentario inútil, controla si había partidos ayer... y oye, partido FOUND".

Por ello, Capello aseguró que aunque hubieran estado bien en la relación "Morata hubiera sido NOT FOUND" en la boda en cualquier caso ya que tenía un partido con su equipo. Por su parte, el futbolista ha compartido una fotografía de un lienzo en blanco con las palabras: todo pasa.

