Manuel Carrasco celebra el estreno de su décimo disco: "Han sido las canciones las que me han traído hasta aquí"

Los detalles El artista reconoce que en ese nuevo álbum hay mucha canción social porque "uno con los años toma mucha más conciencia".

Manuel Carrasco sigue cumpliendo sueños con su décimo disco, "Pueblo Salvaje I", lanzado en mayo de 2026. El álbum ha sido un éxito, con casi 300.000 entradas vendidas para sus conciertos en La Cartuja de Sevilla. Carrasco reflexiona sobre su permanencia en la industria musical y los desafíos superados, destacando su origen de clase obrera y su persistente esfuerzo. Además, ha defendido su acento andaluz frente a un enfoque elitista en la industria. "Pueblo Salvaje I" incluye canciones con mensajes sociales, reflejando su deseo de dejar un mundo mejor para las futuras generaciones.

No quería dejar de soñar y sigue cumpliendo sueños. Este mayo de 2026 Manuel Carrasco ha sacado su décimo disco, Pueblo Salvaje I, que ya está siendo un éxito con casi 300.000 entradas vendidas para los conciertos en La Cartuja de Sevilla.

"Quizás lo más difícil es que nos hemos mantenido en el tiempo, que es complicado", reconoce el cantante al ver todo el tiempo que lleva regalándonos canciones.

Una lucha por llegar a la primera fila musical que no ha sido fácil ya que ha tenido que superar muchas etiquetas: "Yo siempre he tenido ese sentimiento muy despierto de vengo de clase obrera, de currito, de trabajar y de no esperar nada. Y es verdad que me he tenido que caer muchas veces y levantarme otras tantas para para poder ordenar bien las cosas. Y, sobre todo, han sido las canciones las que me han traído hasta aquí. Y evidentemente, mi actitud y mi coraje".

Una lucha que también ha sido para defender su acento andaluz: "He sufrido las consecuencias. No lo digo en plan dramático, pero la verdad de que sí sonaba muy andaluz, sonaba muy flamenco. Pero chico, ¿en nuestra querida España cuánto folclore hay? ¿Cuántos acentos diferentes hay? Existe a veces una parte de la industria donde se miran las cosas desde un punto más elitista o más intelectual y se deja de rascar".

Un disco, Pueblo Salvaje I, que tiene varias canciones sociales, algo que Carrasco ha hecho conscientemente: "Uno con los años toma mucha más conciencia. Uno tiene hijos, quiere dejar un mundo mejor y hay cosas que claman al cielo".

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