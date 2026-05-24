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Con Lamine Yamal, otros jugadores del Barça y Bad Gyal

Marc Giró, entre los famosos en la casita de Bad Bunny: "Ya no perreo sola"

El contextoMarc Giró, presentador del programa de laSexta Cara al Show, ha sido una de las estrellas que han estrenado la casita de Bad Bunny en su concierto de Barcelona. Le han acompañado Bad Gyal, Lamine Yamal y otros jugadores del Barça.

Marc Giró, entre los famosos en la casita de Bad Bunny: "Ya no perreo sola".Marc Giró, entre los famosos en la casita de Bad Bunny: "Ya no perreo sola".laSexta
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Marc Giró 'ya no perrea sola'. O, al menos, no en el universo de Bad Bunny. El presentador de Cara al Show, el programa de laSexta, se convirtió en uno de los grandes protagonistas inesperados de la primera noche del artista en Barcelona, al dejarse ver en la ya famosa 'casita de Bad Bunny', instalada para la ocasión en el Estadi Lluís Companys tan elegante como siempre.

Concebida como un segundo escenario y punto de encuentro para invitados VIP -como Rosalía con el confesionario, aunque sin confesiones-, la estructura reproduce una vivienda real ubicada en Humacao, en la costa oriental de Puerto Rico, donde se grabó el cortometraje 'Debí tirar más fotos'.

El concierto celebrado en la ciudad condal marcó además el arranque de la residencia española del cantante puertorriqueño, que ofrecerá doce actuaciones repartidas por distintas ciudades del país.

Las imágenes compartidas durante la noche no tardaron en viralizarse. Entre las más comentadas estuvo también la aparición de Lamine Yamal, que acudió acompañado de la influencer Inés García y se mostró especialmente cercano y relajado durante el show. Junto al joven jugador del FC Barcelona también estuvieron varios compañeros del vestuario azulgrana, como Robert Lewandowski, Gavi, Pau Cubarsí, Dani Olmo, João Cancelo y Eric García.

Otro de los grandes momentos de la noche llegó con la aparición sorpresa de Bad Gyal. La artista catalana irrumpió en el escenario para interpretar junto a Bad Bunny el ya icónico 'Yo perreo sola'. Después, continuó en solitario con 'Dame'.

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