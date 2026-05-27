Juan Sanguino analiza la última escapada de Mbappé y Ester Expósito, en vídeo: "Si bostezas y no te tapas la boca es que estás muy enamorada"

Juan Sanguino comenta los detalles de la escapada de Kylian Mbappé y Ester Expósito a Formentera, donde han comido arroz negro, han disfrutado en un yate y, a pesar de todo, se ha visto bostezar a la actriz.

Juan Sanguino nos cuenta qué se cuece en la prensa del corazón y en esta ocasión nos habla de la última escapada protagonizada por la pareja del año: Kylian Mbappé y Ester Expósito.

Esta vez, han protagonizado una escapada a Formentera, desde donde la actriz publicaba algunas fotos en bikini haciendo snorkel. Al ver la imagen, Sanguino se confiesa "heterosexual": "Llevo 25 años equivocado. Ha sido una fase y realmente lo que me gustan son las mujeres", señala con ironía.

Según apunta el experto de Zapeando, Ester habría comido "arroz negro" y también se le habría grabado bostezando en compañía del Mbappé.

Un gesto que hay quien identifica como que se está aburriendo con el futbolista del Real Madrid, pero ante el que Sanguino tiene otra lectura: "Si bostezas y ni siquiera te tapas la boca es que estás muy enamorada". "Y porque te has pasado la noche en vela", añade Dani Mateo.

Diversión no les faltó, ya que también se les vio yéndose hasta un yate "rodeados de personas anónimas e irrelevantes, que dan muchísimo asco".

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