Las 40 frases más célebres de los Premios Goya

A lo largo de 40 años, en los Premios Goya se han escuchado frases que han resonado mucho tiempo después. Este es un recopilatorio de las mejores frases pronunciadas durante la gala en las últimas cuatro décadas.

40 años hace que se entregó el primer Premio Goya, y desde entonces, el cine español ha cambiado mucho. Lo que no ha cambiado es que sigue siendo un espacio que pasa al recuerdo colectivo: a lo largo de estas cuatro décadas, son muchas las frases que se han escuchado y que han resonado durante mucho tiempo. Sarcasmo, activismo, emoción y mucha crítica política se han subido en estos 40 años al escenario para celebrar la fiesta del cine español, que este año se traslada a Barcelona. De cara a esta noche, hacemos una recopilación de las mejores 40 frases que se han pronunciado en estos 40 años de Premios Goya:

1987 - El maestro de ceremonias, Fernando Rey, anticipó uno de los problemas del evento, su duración . Con elegancia, interrumpió a José Luis Garci y Fiorella Faltoyano: "Perdonad, pero no estáis solos y se va a hacer de madrugada".

1988 - En la apertura de la ceremonia, Fernando Fernán Gómez: "En España, los premios no sirven para nada".

1989 - Imperio Argentina recogió el premio con "una casi pulmonía": "Aquí estoy vivita y coleando, la mala hierba nunca muere".

1990 - Pedro Almodóvar le regaló un trozo de muro de Berlín a Carmen Maura: si un muro "tan espantoso, irracional y sólido como ese ha caído, ese muro que nos separa a ti y a mí, yo creo que puede caer también".

1991 - "Después de 31 películas a mis espaldas me hace sentir como un principiante", Andrés Pajares, mejor actor protagonista en 'Ay, Carmela'.

1992 - El productor Emiliano Piedra recibió póstumamente el Goya de Honor. Su viuda, Emma Penella, afirmó: "Es un Goya de amor y él os envía un abrazo muy fuerte desde las estrellas".

1993 - "Esta película la hemos hecho un equipo de españoles, portugueses y franceses; nadie nos enteramos de qué nacionalidad eran los otros porque éramos todos del cine, que está por encima de esta cosa que está ahora tan de moda", Fernando Trueba, mejor director por 'Belle époque'.

1994 - Luis García Berlanga dedica su Goya a Mariano Ozores, José María Forqué y otros compañeros que rompieron con "el cine sombrío del franquismo y encumbraron un género genuino español", la comedia popular. Mejor director por 'Todos a la cárcel'.

1995 - "Ya he llorado en casa, no voy a llorar más", Javier Bardem, mejor actor de reparto en 'Días contados'.

1996 - "No siento las piernas. Se me ha olvidado lo que tenía decir", Álex de la Iglesia, mejor director por 'El día de la bestia'.

1997 - Alejandro Amenábar bromeó con haber "soñado con este momento": "Pero me quedaba dormido en el patio de butacas y se lo daban a David Trueba", mejor director novel por 'Tesis'.

1998 - El presidente de la Academia, José Luis Borau, alzó las manos blancas contra ETA: "Creo representar los sentimientos de buena parte del cine español al expresar nuestro profundo convencimiento de que nadie, nunca, jamás, en ninguna circunstancia, bajo ninguna creencia o ideología, puede matar a un hombre".

1999 - "Los hombres también lloran", Tony Leblanc, visiblemente emocionado. Mejor actor de reparto en 'Torrente: el brazo tonto de la ley'.

2000 - "Gracias por haberme devuelto la cabeza que alguien me robó en mi tumba de Burdeos", Paco Rabal. Mejor actor protagonista en 'Goya en Burdeos'.

2001 - "Se premia al buen hombre que pretendo ser y que a veces no lo consigo", Juan Luis Galiardo. Mejor actor protagonista por 'Adiós con el corazón'.

2002 - Rosa María Sardà se llevó el Goya a Mejor actriz de reparto por su papel en 'Sin vergüenza', de Joaquín Oristrell: "30 años trabajando y sabía que si me juntaba con Oristrell me darían un Goya por sinvergüenza".

- Rosa María Sardà se llevó el Goya a Mejor actriz de reparto por su papel en 'Sin vergüenza', de Joaquín Oristrell: "30 años trabajando y sabía que ". 2003 - 'No a la guerra' se convirtió en un grito reivindicativo de cineastas y actores. Simbolizó la protesta social contra la invasión de Irak y la crisis del Prestige.

2004 - "Tengo la sensación de que no me premiáis como actriz, sino a mi personaje Pilar. Quiero dedicarlo a todas las Pilares que hay", Laia Marull, mejor actriz en 'Te doy mis ojos' (sobre violencia de género).

2005 - "Dedico también este premio a un amor tardío" (por la actriz Carmen de la Maza), José Luis López Vázquez, Goya de Honor.

- "Dedico también este premio a un amor tardío" (por la actriz Carmen de la Maza), José Luis López Vázquez, Goya de Honor. 2006 - "Las mujeres cuando tienen 40 años no solamente son madres, no solamente son esposas sufrientes sino que hay mil historias que contar", Elvira Mínguez, mejor actriz de reparto por 'Tapas'.

- "Las mujeres cuando tienen 40 años no solamente son madres, no solamente son esposas sufrientes sino que hay mil historias que contar", Elvira Mínguez, mejor actriz de reparto por 'Tapas'. 2007 - Penélope Cruz, cuando recogió el goya a mejor actriz por 'Volver', se lo dedicó a sus padres: "Por no hacerme sentir nunca como un bicho raro cuando de niña les dije que quería dedicarme a esto".

2008 - Dedicó el premio a la "disolución definitiva de esa cosa que se llama Conferencia Episcopal", Alberto San Juan, mejor actor protagonista por 'Bajo las estrellas'.

2009 - "No estoy aquí por ser muy listo sino por tener mucha suerte y rodearme de los mejores", Javier Fesser, mejor dirección por 'Camino'.

2010 - "No somos tan importantes, importante es salvar vidas en un hospital (…), nos miramos el ombligo, tenemos pósters de ombligos en casa", Álex de la Iglesia, presidente de la Academia.

2011 - "Sin los actores no somos nada", Mario Camus, Goya de Honor.

2012 - "Al final ha sido verdad, me he ganado un Goya", María León, mejor actriz revelación por 'La voz dormida'.

2013 - "Os pido trabajo, tengo un niño que alimentar", Candela Peña, mejor actriz de reparto por 'Una pistola en cada mano'.

2014 - "Tengo 74 años y llevo en esto 60. Sesenta años queriendo ser de esto", Terele Pávez, mejor actriz de reparto por 'Las brujas de Zugarramundi'.

2015 - "El que no haya venido quizá tenga que solucionar algunos problemas propios, antes que trasladárselos a una profesión que está llena de gente que vota a todos los partidos", David Trueba sobre la ausencia del ministro José Ignacio Wert. Mejor película por 'Vivir es fácil con los ojos cerrados'.

2016 - "Eres mi estrella, abuela", Daniel Guzmán, mejor director novel por 'A cambio de nada'.

- "Eres mi estrella, abuela", , mejor director novel por 'A cambio de nada'. 2017 - "Me pongo tacones para ponerme en vuestros zapatos", presentador Dani Rovira, reivindicado una mayor presencia de las mujeres en el cine.

2018 - "No sé si cambiaremos el mundo, pero este oficio me ha salvado la vida", Nathalie Poza, mejor actriz protagonista por 'No sé decir adiós'.

2019 - "Ustedes no saben lo que han hecho", Jesús Vidal, mejor actor revelación por 'Campeones'.

2020 - "Nuestra definición de éxito es contar historias con las que nuestro público se identifique", Mariano Barroso, presidente de la Academia.

2021 - "Por favor, no se olviden de vivir, porque todo esto pasará", María Casado al cierre de la gala marcada por la pandemia.

2022 - "¡Ay, qué emoción! Se me ha quitado hasta el dolor de pies", Blanca Portillo, mejor actriz protagonista por 'Maixabel'.

2023 - "Nosotros también existimos y también follamos", Telmo Irureta, mejor actor revelación en 'La consagración de la primavera', donde interpreta un joven con parálisis cerebral.

2024 - "Esto es gasolina para seguir trabajando con humildad y sin quejarte de nada", José Coronado, mejor actor de reparto por 'Cerrar los ojos'.

- "Esto es gasolina para seguir trabajando con humildad y sin quejarte de nada", , mejor actor de reparto por 'Cerrar los ojos'. 2025 - "Hay que tener miedo a los imperialismos y a las limpiezas étnicas", Aitana Sánchez-Gijón, Goya de Honor.

