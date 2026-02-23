Ahora

Cine

Qué se sabe de 'Torrente presidente', la nueva película de la saga de Santiago Segura que se estrena el 13 de marzo

Los detalles Es decisión del propio director que el largometraje llegue a las salas sin que el público sepa nada acerca de la película.

Torrente presidente, la nueva película de la saga
Ganadora de dos Goyas, 'Torrente, el brazo tonto de la ley' fue la película española más taquillera de la historia. Más de 1.700 millones de pesetas, unos diez millones de euros, recaudó en 1998.

Misión en Marbella, la segunda parte, hizo una taquilla de 1.800 millones de peseta. Por esta saga han desfilado algunos de los personajes más conocidos de España y parte del extranjero, como Alec Baldwin.

laSexta emitirá todas las películas en los próximos días, antes de la llegada a los cines, el 13 de marzo, de Torrente Presidente, el estreno más raro del cine español. Solo sabemos que Torrente se presenta a las elecciones por un partido llamado NOX.

Pero el cartel oficial y el único tráiler tampoco dan más pistas. Es la canción de Taburete la que cuenta algo más. "Señor Torrente, es usted mi presidente. Con paguitas y pensiones se ganan las elecciones", cantaron en un pequeño avance.

Solo en su ficha oficial descubrimos a algunos de sus actores, como el recientemente fallecido Fernando Esteso. Es decisión de Santiago Segura que llegue a las salas sin que el público sepa nada. Las entrevistas con los medios serán la semana después del estreno y viendo cómo va la preventa de las entradas, alguno ya ha entrado al juego.

En tres semanas sabremos si esta decisión ha sido un acierto.

