Candela Peña ha denunciado las duras amenazas que han recibido ella y su hijo de 9 años a través de redes sociales.

"¿Qué pasa con tu hijo? Le voy a matar", rezan algunos de los mensajes que le han enviado y que ella misma ha difundido para dar visibilidad a lo que le está ocurriendo.

Además, ha recibido una fotografía junto a su hijo, menor de edad, que no había sido publicada anteriormente en ningún medio ni red social. Así lo ha contado en Instagram explicando que "es la primera vez" en su "vida que sale una foto" con el niño.

Ante estas amenazas, ha pedido ayuda a la Policía Nacional también en Internet explicando que ya ha "denunciado" los hechos, pero sigue recibiendo amenazas y está "aterrada". Y es que esta no es la primera vez que le ocurre algo similar.

A través de perfiles falsos en Instagram, han amenazado con matar a su hijo si no retira la denuncia que ha interpuesto. "Hija de la grandísima puta, como no me quites la denuncia te juro que te mato a tu hijo. Y esta vez no es broma", le han escrito junto a una fotografía suya. "Me cago en tu hijo y en toda tu familia. Ante todo, yo no quiero problemas. Si me denuncias, harás daño a mis padres y a mi hermano", señala otro de los mensajes -escritos desde distintas cuentas falsas-.

La actriz ya ha puesto en conocimiento de las autoridades lo ocurrido y ha reclamado una política de salud pública en materia de psicología para evitar este tipo de violencia. "Esto evidencia lo importante que es la psicología pública y la salud mental. Unos no tienen que pagar las taras de quien no hace los deberes", ha sentenciado en redes.