40 años de los Premios Goya, 40 años del cine español: las cifras de la industria

Imagen de la primera edición de los Premios Goya, el 16 de marzo de 1987, en el cine Lope de Vega de Madrid

Este sábado se celebra la 40.ª edición de los Premios Goya: en estas cuatro décadas, el cine español ha cambiado a todos los niveles, tanto en consumo de espectadores, como en creación, igualdad e innovación.

Este sábado, Barcelona acoge la ceremonia de los Premios Goya de 2026 en una fecha clave para la industria del cine: se cumplen 40 años desde que en 1987 tuvo lugar la primera gala. A lo largo de estas cuatro décadas, el cine español iba dejando atrás las influencias de la Transición, la 'movida madrileña' iba decayendo y el cine español empezaba a dar saltos fronterizos y a cruzar el charco sin pudor. Pero también en estos 40 años las cifras de películas, espectadores y temáticas han ido fluctuando, reflejando las nuevas tendencias sociales y audiovisuales.

Las cifras del cine en España

En España en 1986 se contabilizaban 2.640 pantallas de cine, cifra que bajó a 2.234 al año siguiente y que en 2006 ascendió a 4.346. En 2024 se sumaban 3.569 pantallas activas, operando en 739 recintos cinematográficos, según las estadísticas publicadas en 'Las grandes cifras del cine en España' de la SGAE y en su Anuario 2025 con datos de 2024.

En cuanto a número de películas exhibidas, hace 40 años había en cartelera 4.076 películas, disminuyendo al año siguiente, en 1987, a 3.680, una tendencia que en 2006 llegó a 1.893. En 2024 se proyectaron 2.645 películas, un 42,1% más que en 2019. En cuanto a espectadores (contabilizado en número de entradas), el número de personas que acude a las salas del cine ha ido disminuyendo con el tiempo: si se vendieron 87,33 millones entradas en 1986 y 85,72 en 1987, en 1980 la cifra aumentaba a 175,99. Pero en 2024 se vendieron 73,65 millones de entradas de cine, un 29,8% menos que en 2019.

¿Y cuántas veces al año va el espectador al cine? La frecuencia de asistencia al cine en 1980 era de 4,70 veces al año y en 1986 bajó a 2,26 veces. En 2024 la media anual era de 1,5 por persona. Ese mismo año las medias más altas de entradas compradas por habitante ese año se situaron en:

Madrid (2,13)

Navarra (1,67)

Cataluña (1,65)

Islas Baleares (1,64)

Comunidad Valenciana (1,64)

En cuanto al gasto medio por espectador que acude al cine, en 1980 era de de 0,77 euros, en 1986 subió a 1,68 euros y en 1987 a 1,79 euros. Hace veinte años, en 2006, era 5,26 euros, y en 2024 el gasto subió a 9,95 euros. Pese a la rebaja del IVA del cine aprobada en 2018, el precio de las entradas no ha dejado de crecer. Aun así, el director J. Bayona explicó en 2023, en 'Para todos los públicos' de Salvados, un programa dedicado a la situación del cine, que no le parecía que el precio del cine en España fuera excesivamente alto: "Es la oferta de ocio más barata que hay. Vas a un bar y dos cervezas te cuestan eso", aseguraba, mientras varios estudiantes de bachillerato se quejaban de que los precios no les permiten ir al cine todos los fines de semana.

Si hablamos de recaudación, en 2024 la recaudación en el cine ascendió a 488,4 millones de euros frente a los 146,3 de 1986 o los 153,43 de 1987. En 2006 la cifra fue de 646,15 y en 2022 de 368,43 millones de euros.

Del 'destape' a la identidad de género o la precariedad de la vivienda

La temática de las películas españolas también ha cambiado considerablemente en estos 40 años de industria: atrás quedaron las historias sobre la Transición, el 'destape' o los personajes quinquis hacia comedias o 'thrillers' sobre la evolución de la realidad española. En los últimos años, las relaciones familiares, la inmigración, la identidad de género o la precariedad de la vivienda se han colado en las sinopsis de las cintas. Aun así, hay temáticas que nunca se han dejado de lado: estas son las temáticas de las cinco nominadas a mejor película de los Goya de este año:

' La cena ' → Franquismo : en 1939, tras el fin de la Guerra Civil española, Franco propone celebrar la victoria con una cena en el hotel Palace de Madrid junto a sus generales, una cena que estará preparada por cocineros republicanos.

' → : en 1939, tras el fin de la Guerra Civil española, Franco propone celebrar la victoria con una cena en el hotel Palace de Madrid junto a sus generales, una cena que estará preparada por cocineros republicanos. ' Los domingos ' → Religión/familia : una joven de 17 años, en pleno proceso de decisión de su futuro, cambia la opción de ir a la universidad para plantearse la idea de convertirse en monja de clausura, provocando un drama familiar.

' → : una joven de 17 años, en pleno proceso de decisión de su futuro, cambia la opción de ir a la universidad para plantearse la idea de convertirse en monja de clausura, provocando un drama familiar. ' Maspalomas ' → Identidad sexual : un anciano gay oculta su orientación sexual al mudarse a una residencia de mayores.

' → : un anciano gay oculta su orientación sexual al mudarse a una residencia de mayores. ' Sirat ' → Identidad : un padre y su hijo realizan un viaje existencial por el desierto de Marruecos en busca de una hija desaparecida.

' → : un padre y su hijo realizan un viaje existencial por el desierto de Marruecos en busca de una hija desaparecida. 'Sorda' → Identidad/maternidad: una mujer con sordera ve acentuados sus miedos al quedarse embarazada y se ve obligada a vivir una maternidad en un mundo que parece no estar hecho para ella.

Brecha de género en el cine español

En los años ochenta, la presencia de mujeres en dirección o técnica cinematográfica era mínima. Sin embargo, en los largometrajes de producción española de 2024 el 46,5% tuvieron participación de mujeres en su dirección o en su guion, según las estadísticas de Cinematografía 2024 del Ministerio de Cultura.

El 29,8% de los largometrajes de producción española fue dirigido o codirigido en 2024 por una mujer y en el 44,7% hubo participación de mujeres en el guion. Es un aumento de 4,7 puntos porcentuales con respecto a 2023.

Introducción de la tecnología en el cine español

A lo largo de estos años, las películas han ido incorporando innovaciones tecnológicas para unos efectos visuales, sonoros o inmersivos tan espectaculares como impensables hace 40 años, y más con la irrupción de la Inteligencia Artificial(IA). Al pasar del celuloide al formato digital, los rodajes y producciones han adquirido también casi una inmediatez.

El cine español, los Premios Goya... y los Oscar

En las últimas cuatro décadas, varios directores de cine han conseguido la estatuilla dorada en la gran fiesta del cine internacional, los Premios Oscar: Fernando Trueba por 'Belle époque' (mejor película extranjera, 1994); Pedro Almodóvar por 'Todo sobre mi madre' (mejor película extranjera, 2000) y 'Hable con ella' (mejor guion original, 2003); y Alejandro Amenábar por 'Mar adentro' (mejor película extranjera, 2005).

Anteriormente, en 1983, José Luis Garci había triunfado con 'Volver a empezar', primer Oscar español a mejor película extranjera; y Luis Buñuel se llevó también este Óscar en 1972 por la producción francesa 'El discreto encanto de la burguesía'. En la próxima edición de los Oscar, 'Sirat', del cineasta Oliver Laxe, competirá a mejor película internacional y mejor sonido.

En cuanto a interpretación, en España sólo dos han conseguido levantar la estatuilla: Javier Bardem, Oscar a mejor actor de reparto 2007 por 'No es país para viejos' y Penélope Cruz, Oscar a mejor actriz de reparto 2009 por 'Vicky Cristina Barcelona', respectivamente.

Si nos vamos a los Premios Goya, en estos 40 años de existencia podemos decir que ha variado considerablemente el número de categorías que se premian: en 1987 se entregaron 16 galardones (incluido el Goya de Honor) y había tres candidatos por categoría, mientras que en 2026 son 28 categorías, técnicas y artísticas, con normalmente cinco candidatos.

El máximo galardón del cine español se representa con una reproducción en bronce de un busto de Goya a partir de un vaciado en escayola realizado por Mariano Benlliure en 1902. La primera estatuilla que se entregó en 1987 era obra del escultor malagueño Miguel Ortiz Berrocal, pesaba casi 15 kilos, presentaba al pintor con una cámara de cine y era desmontable. Su peso actual es entre 2,5 y 3 kilos.

Se eligió a Goya para los premios por ser mundialmente conocido, además de un nombre corto al estilo de Oscar o César, y porque, como dijo Antonio Saura, este pintor español era "un cineasta creativo y poderoso antes de inventarse el cine".

