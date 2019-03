Wert discrepa "profundamente" de las "interpretaciones" sobre su ausencia en los Goya

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha discrepado hoy "profundamente" de "algunas interpretaciones" que se han hecho de su ausencia en la última gala de los premios Goya y ha reiterado que tiene "nula capacidad de estar en dos sitios a la vez". "Quiero manifestar, porque me afecta personal e institucionalmente, mi más profunda discrepancia con que eso (su ausencia) suponga un incumplimiento de las obligaciones institucionales", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual.



Cuando le han invitado a unos premios y ha podido ir, ha recalcado, ha asistido pero, "naturalmente, cuando a uno le invitan a un sitio y no puede ir y se disculpa adecuadamente creo que con eso cumple sus obligaciones institucionales", que entiende que en lo que se refiere "al ámbito del cine español" es "procurar que tenga las mejores oportunidades de desarrollo industrial y cultural" y que a eso se dedica.



Wert ha detallado que el miércoles anterior a la gala -29 de enero- se cerró "con la participación de las respectivas embajadas", una agenda "de una visita importante al Reino Unido que incluía una entrevista con Vince Cabel", su responsable de universidades, para el 10 de febrero.



"Al día siguiente de cerrarse esa agenda, me puse en contacto con el presidente de la Academia; le expliqué las razones que me impedían estar en esa gala; le desee el mayor de los éxitos y lamenté profundamente no poder asistir", ha relatado.



Ha lamentado de nuevo "no haber podido estar allí" y también que "alguien" haya podido entender que esa ausencia suponía "una desconsideración, algo que en ningún momento era". "Ahora bien -ha precisado- tengo que decir que algunas interpretaciones que se han hecho de esa ausencia adolecen de lo que, quizá con mayor elegancia de lo que han sido algunas de esas criticas, que por supuesto respeto, llamaríamos un desenfoque interpretativo".



Además, ha subrayado, el Ministerio "no ha estado ausente" y le parece "una desconsideración inmerecida" hacia los altos cargos del ministerio presentes "que sí estuvieron, encabezados por el secretario de Estado de Cultura", José María Lassalle.