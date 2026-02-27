Ahora

En A Coruña

Una biblioteca para descubrir todos los secretos de la moda entre más de 5.700 revistas y catálogos

¿Por qué es importante? En estos momentos, la biblioteca cuenta con 5.700 ejemplares, pero quieren comprar unos 200 más cada año. Para ello, buscan online o entre coleccionistas. Incluso, en mercadillos.

Marilyn Monroe era una de esas actrices a las que se la comía tanto la cámara de cine como la de fotos. Fue así hasta la última sesión fotográfica que protagonizó antes de morir.

A Leonardo DiCaprio lo conocemos por sus trabajos en Hollywood, pero de hacer grandes películas posaba como modelo para Armani.

Estos detalles y curiosidades son solo algunos de los tesoros que podemos descubrir en la biblioteca de la Fundación de Marta Ortega. Como un ejemplar de la revista 'Interview', no la española, sino la de Andy Warhol, protagonizada por el pintor y genio Salvador Dalí.

Un ejemplar de precio incalculable que, como todos, habrá que verlo con cita y con guantes. "Es increíble poder juntar a Warhol y a Dalí", nos cuenta Leticia Castromil, la gerente de la Fundación The Mop.

Y eso no es todo, porque en esta colección también hay revistas de moda, de fotos y catálogos efímeros de desfiles. Historia de la moda desde los años 50 y con las 'top models' de los años 90. Sin olvidar a Madonna como reina del kiosko, a Lady Gaga posando o a Demi y Bruce vestidos de Donna Karan.

Joyas que alberga una ciudad de provincias, A Coruña, que es cada día más el centro de la moda.

