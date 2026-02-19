La Audiencia de Sevilla confirma la multa de 5.700 euros a la actriz María León por resistencia a los agentes

Los detalles La actriz había recurrido la pena que le impuso el juzgado de lo Penal pero ahora la Audiencia de Sevilla rechaza su recurso y confirma la condena por resistencia a los agentes de la Policía Local de Sevilla y un delito leve de lesiones.

La Audiencia de Sevilla rechaza el recurso de la actriz María León y confirma la condena a pagar una multa de 5.700 euros que le impuso un juzgado de lo Penal por el delito de resistencia a los agentes de la Policía Local de Sevilla y un delito leve de lesiones a una agente.

Los hechos que se condenaron ocurrieron la madrugada del 1 de octubre de 2022. María León paseaba por la avenida sevillana de María Luisa junto a los otros dos acusados y más acompañantes, uno de ellos en bicicleta, cuando agentes de la Policía Local dieron el alto al ciclista.

Los agentes pidieron a la actriz que se identificara y le informaron de que iba a ser conducida a dependencias policiales para su identificación en forma, por lo que ella "se introdujo por su propio pie en el vehículo policial". Sin embargo, cuando este se puso en marcha, uno de los acusados se situó delante del mismo, hasta que los policías bajaron del vehículo para poder reanudar la marcha. Entonces, "una persona no identificada abrió la puerta trasera del vehículo policial", lo que María León aprovechó para escapar.

Dos de los agentes "fueron tras ella y trataron de sujetarla cada uno por un brazo", momento en que la actriz "movida por el ánimo de oponerse a la actuación policial y asumiendo causar con ello un menoscabo físico a la agente, forcejeó y lanzó un puñetazo con el brazo izquierdo a la agente en la mejilla derecha, perdió el equilibrio y cayó al suelo, desde donde le lanzó también una patada, al tiempo que se dirigía a ella diciéndole 'hija de puta, zorra'".

Según ese relato de hechos probados en la sentencia, León trató de huir de nuevo, hasta que los agentes le dieron alcance, "reteniéndola contra una valla", donde la agente "trató de ponerle los grilletes" con la ayuda de otros dos policías "en tanto María gritaba que no la tocaran". Mientras esto ocurría, otra persona "la sujetó del chaleco protector que llevaba, zarandeándola con intensidad para impedir que pudiera esposar a María".

Como consecuencia, la agente de Policía sufrió una "contusión en pómulo derecho sin eritema, molestias superficiales a la palpación; contusión en rodilla izquierda y dolor a la palpación en interlínea media, que tardaron en sanar dos días de perjuicio personal básico, tras una primera asistencia facultativa, no quedando secuelas".

Hace unos días, la actriz daba por cerrado ese episodio en una entrevista con Europa Press. "Yo creo que lo más importante es aprender. Aprender de las situaciones, escucharse a uno mismo y sobre todo ser honesto, desde la expresión del corazón de cada uno", explicaba la intérprete.

