Eduard Fernández 'ensaya' con Évole su cara si no hubiera ganado el Goya: "El ganador es... Alberto San Juan"

Jordi Évole habla con Eduard Fernández antes de conocer que había ganado el Goya a Mejor Actor Protagonista. El periodista le insta a ensayar su cara 'de póker' en caso de no ganar el galardón.

La entrevista de Jordi Évole a Eduard Fernández se ha emitido en laSexta menos de 24 horas después de que el actor haya recibido el Goya a Mejor Actor Protagonista por su papel en la película 'Marco'. Al señalarle Évole esta tesitura a su entrevistado, Fernández se sorprende y comenta que tiene "todos los números" para llevárselo, aunque se muestra precavido con los pronósticos.

"Igual soy el 'loser' del día", bromea el actor, que recuerda que le han nominado 13 veces a los Goya y ha ganado en tres ocasiones. Es entonces cuando Évole le insta a preparar su cara 'de póker' en caso de no resultar vencedor en la gala.

"Ese primer segundo lo aguantas bien, a partir de los cuatro segundos... No hay quien lo ensaye", confiesa Fernández, que mantiene el semblante serio mientras aplaude al escuchar a Évole decir que el Goya es para Alberto San Juan. "Hay años que no me importa tanto. En mí tiene que ver el valor que pongo a la peli, si pienso que la peli está bien. Pienso que lo de 'Marco' estaba bien", añade.