Icíar Bollaín, directora de 'Maixabel' ha contado en La Roca que la película era "arriesgada porque tocaba un tema duro, por el que muchas personas han sufrido". "Por eso, no quería más que aportar algo, y ha sido muy impresionante la respuesta de la gente, no solo en País Vasco, sino en toda España", ha manifestado.

Así, Bollaín ha destacado que "la película puede quedar como parte de nuestra historia reciente para no repetir, para no olvidar, para que la violencia no sea nunca un camino y para contar a la gente joven lo que ha sido ETA, que no lo saben porque no lo han vivido". "Esa es una tarea que también puede hacer el cine, dejar un testimonio", ha apostillado.

Además, la directora ha señalado que "a Maixabel lo que le importa es que esto se comunique, que esta historia se conozca, que esto ayude, que abra conversaciones y reflexiones". "De hecho, ella dice que ya está pasando, que hay gente que se le acerca y se lo dice", ha añadido Icíar Bollaín.