José Coronado se emociona al ver a sus hijos en el público tras recibir la Gran Cruz de la Orden: "Me hacen llorar"

Isabel Díaz Ayuso ha sido la encargada de entregar la Gran Cruz de la Orden con motivo del Día de la Comunidad de Madrid. Hasta 13 medallas repartió Ayuso a rostros conocidos como Massiel, José Mercé y José Coronado, quien ha protagonizado uno de los momentos más emotivos.

Y es que el actor no ha podido evitar emocionarse al ver a sus hijos entre el público mientras realizaba su discurso. "Algo bueno he tenido que hacer en otra vida para que se me premie tanto en esta", ha destacado José Coronado, que ha afirmado que "Madrid es el escenario donde" ha protagonizado su película "más importante": "Es la película de mi vida, aquí nací, aquí crecí y me estoy haciendo mayor aquí".

"También he tenido a mis hijos, que me he encontrado que están aquí, que me hacen llorar porque no me lo esperaba", ha explicado José Coronado, que ha afirmado que está "muy orgulloso".

Por su parte, Tatiana Arús destaca lo bonito que es ver a alguien que siempre muestra una faceta más seria emocionarse así con sus hijos.