Elvira Mínguez, Premio Primavera de Novela 2026 con 'La educación del monstruo': "Es magnífica"

La obra 'La educación del monstruo', de la actriz y escritora Elvira Mínguez, se ha alzado con el Premio Primavera de Novela en su trigésima edición. La novela llega a las librerías el próximo 15 de abril y muestra tres épocas diferentes en su interior, en la primera de ellas, en su madurez, Matilde inicia una búsqueda personal que la llevará, primero, a querer saber más de la vida de su madre, Águeda, emigrante en Dusseldorf a principios de los años sesenta.

Después, Matilde volverá a su propia infancia, en Valladolid a mediados de los 70, cuando su colegio, dirigido por la hermana Olvido, y la ciudad entera, estaban aterrorizados por los ataques de un violador de niñas al que parecía imposible dar caza.

Con un brío narrativo insólito y una potente construcción de personajes, la novela sumerge al lector en las vidas, tan reconocibles para tantos, de unas mujeres que entendieron que el empeño por reconstruir la memoria, personal y colectiva, es la única manera de enfrentar el mal que les acecha y de escapar del "monstruo".

Por su parte, el jurado del Premio Primavera de Novela, presidido por Carme Riera y compuesto por Antonio Soler, Nativel Preciado, Gervasio Posadas y David Cebrián decidió este jueves, en una reunión celebrada en Madrid, que la obra ganadora de este año fuera 'La educación del monstruo'.

"'La educación del monstruo' es una magnífica novela que, partiendo de una época escasamente trabajada en la literatura, como es la emigración española a Alemania, nos sumerge en un mundo de silencios y sospechas que atraviesa dos generaciones", ha subrayado el jurado.

"La realidad supera a la ficción"

Mínguez, al conocer su victoria, ha asegurado que le "cuesta concebir que alguien esté preparado para recibir una noticia tan emocionante como esta": "Por mucho que hubiera soñado alguna vez algo semejante, como siempre, la realidad supera a la ficción".

Así, la también actriz, que ha interpretado papeles en 'Días Contados' o 'La Cena' ha sido dotada con 100.000 euros tras recibir uno de los galardones más prestigiosos en lengua española. Así, está convocada por la editorial Espasa y Ámbito Cultural de El

Corte Inglés, con el fin de apoyar la creación literaria y contribuir a la máxima difusión de la novela como forma de expresión artística de esta época.

Desde su primera edición en 1997, el certamen se ha consolidado como referencia clave para las letras hispanas y aumenta cada año en volumen de participantes. En esta edición de 2026, para el Premio Primavera de Novela se han recibido un total de 1590 originales.

España, que aporta 795 novelas, encabeza la lista de participantes, seguida de Argentina y México, con 280 y 106 originales respectivamente. En cuanto a la participación española, las comunidades autónomas con más obras que optan al premio son: Madrid (179), Andalucía (92) y Cataluña (63).

