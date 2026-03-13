Francisco Igea (Ciudadanos), exvicepresidente de Castilla y León, votará a IU en estas elecciones

El que fuera vicepresidente de Alfonso Fernández Mañueco ha sido bastante crítico con su Gobierno en los últimos años. Ahora, asegura que votará a Izquierda Unida porque en tiempos duros se necesitan "buenas personas".

"Porque en Valladolid trabajaron para hacer políticas sensatas que mejoraron la ciudad. Porque no repetiré errores del pasado. Porque vienen tiempos duros que necesitan buenas personas. Porque [Alfonso Fernández] Mañueco volverá a pactar con Vox. Por todas esas cosas y más, yo votaré a Izquierda Unida": con estas palabras, a varias semanas de las elecciones en Castilla y León el que fuera vicepresidente de la Junta de la mano de Mañueco, Francisco Igea, ha anunciado la papeleta que introducirá en las urnas este domingo.

En las elecciones de 2019, aunque la del PSOE fue la lista más votada, el PP llegó a la presidencia de la Junta gracias a un pacto con los 11 procuradores de Ciudadanos. Entre ellos estaba Igea, que llegó al Gobierno como vicepresidente de Mañueco. En diciembre de 2021, a mitad de mandato, Mañueco remodeló su Gobierno, cesando a todos los procuradores del partido naranja. disolvió las Cortes y anunció elecciones anticipadas. "¡Qué cojones!" fue la expresión que usó el propio Igea cuando, estando en medio de una entrevista con la emisora Onda Cero, se enteró de que había sido cesado como vicepresidente. El político tildó al presidente de cobarde.

Duras calificaciones de Igea a Mañueco tras el cese de todos los consejeros de Ciudadanos: "Se ha comportado como un cobarde"

Desde su salida del Gobierno Igea ha mantenido una postura muy dura hacia Mañueco, especialmente a raíz de su pacto con Vox para seguir gobernando en la comunidad autónoma. "No podemos blanquear a un partido que tiene dentro el germen de las peores políticas", llegó a decir en laSexta. Antes del fracaso del pacto de Mañueco, esta vez con Vox, quien le sucedió en el cargo, Juan García-Gallardo (Vox) utilizó el hemiciclo para dirigirse al procurador de Ciudadanos llamándolo "imbécil". En el PP no daban crédito e Igea llegó a pedir que fuera sancionado por ello.

Médico de profesión, Igea también ha señalado al Gobierno de Mañueco por los protocolos del aborto que impulsó Vox y ha protagonizado escenas surrealistas, como el enfado por parte de los populares en la Junta al entender la palabra "inaudito", utilizada por Igea, como un insulto. Tras anunciar que votaría por la candidatura de IU, Igea ha recibido duras críticas, de las que se ha defendido asegurando que no se va a "casar" con el partido, ni tampoco se ha pasado "al islamismo". "Ni siquiera voy a cambiar de oficio: sólo voy a votarles porque creo que son la mejor opción en 'este' momento para 'esta' tierra. Se llama libertad. Pruébenlo, se lo recomiendo".

