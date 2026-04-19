Dardos entre PP y PSOE en Andalucía: Sánchez critica su "discurso racista" mientras Feijóo denuncia la "corrupción insoportable" del Gobierno

Los detalles "Un partido que se financió en 'b' lo que quiere es que los trabajadores cobren en 'b'", ha afirmado el líder del Ejecutivo en referencia al PP, mientras que el presidente de los 'populares' ha destacado el proyecto de "estabilidad" que ofrece su partido.

A un mes de las elecciones en Andalucía, PSOE y PP intensifican su campaña para liderar la Junta. Pedro Sánchez, en un acto en Huelva, criticó al PP por su postura sobre los migrantes y defendió su contribución al país, recordando la emigración de su abuelo. También destacó el esfuerzo del Gobierno en vivienda, acusando a la Junta de bloquear fondos. María Jesús Montero prometió mejorar la atención sanitaria, mientras que Juanma Moreno del PP enfatizó la dificultad de resolver problemas. Feijóo, desde Córdoba, criticó al Gobierno por corrupción y presentó al PP como garante de estabilidad y regeneración.

Arranca la carrera para presidir la Junta de Andalucía a un mes de las elecciones del 17 de mayo y PSOE y Partido Popular (PP) ya han sacado este domingo sus armas para defender que son el partido idóneo para liderar el Ejecutivo y, al mismo tiempo, cargar contra la oposición.

En el caso de Pedro Sánchez, quien ha estado en un acto de los socialistas en Huelva junto a la candidata de su partido, María Jesús Montero, el presidente del Gobierno ha criticado la "hipocresía del PP con los migrantes". "Un partido que se financió en 'b' lo que quiere es que los trabajadores cobren en 'b'", ha afirmado, tras lo que ha defendido que "España fue y es hija de migrantes y no va a ser padre ni madre de xenofobia y de discursos racistas como los que practican el PP y Vox".

En la misma línea, el líder del PSOE ha manifestado que "no es libertad de expresión denigrar y estigmatizar a los migrantes que contribuyen honestamente a la prosperidad y al desarrollo económico de las naciones", al tiempo que ha recordar que su abuelo tuvo que irse a Alemania "durante la dictadura buscando las oportunidades que le negaba la España oscura a la que algunos nos quieren llevar o reivindican". "Tuvo que irse a Alemania a trabajar en todo tipo de servicios y estoy convencido de que si pensáis en vuestros abuelos, estaríais deseando que esos países de acogida les hubieran reconocido los derechos que nosotros proclamamos. Es un acto de justicia con nuestros abuelos, con los jóvenes que tuvieron que emigrar", ha subrayado, haciendo así un alegato en defensa de los migrantes que "trabajan y aportan" a nuestro país.

En lo referente a la vivienda, Pedro Sánchez ha asegurado que "no es lo mismo que gobierne la izquierda que la derecha". "Nosotros hemos puesto en marcha miles de millones de euros para, junto con las comunidades autónomas, impulsar la construcción de vivienda protegida para favorecer, sobre todo, el acceso a la vivienda de gente joven en alquiler o en propiedad", ha apuntado, tras lo que ha criticado que "lo que ha hecho la Junta es bloquear y no ejecutar esas partidas presupuestarias".

"Lo que ha hecho la Junta ha sido ponerse de perfil, no apoyando las medidas del Gobierno para proteger a agricultores, pescadores, transportistas y a la clase media y trabajadora ante los efectos de la guerra de Trump y Netanyahu en Irán", ha aseverado, en referencia al Gobierno de Juanma Moreno.

Montero critica el "colapso de lo público"

Por su parte, María Jesús Montero, candidata del PSOE-A a la Junta de Andalucía, ha asegurado que cuando llegue a gobernar en Andalucía, lo primero que hará será "garantizar que nadie tenga que espera más de 24 horas para ser atendido por el médico de familia", mientras que el candidato del PP, Juanma Moreno, ha declarado que "señalar un problema es muy fácil", mientras que "lo difícil es resolverlo", y ha asegurado que "ahí es donde el PP sabe".

Con un PSOE sediento de votos autonómicos, es la segunda vez que los socialistas repiten la fórmula de ministra presidenciable. Su mayor miedo es bajar de los 30 escaños y su principal línea de discurso es el "colapso de los servicios sanitarios" y "públicos", con un ataque y derribo a las políticas de Moreno Bonilla --y viceversa--, ya que el actual presidente de la Junta ha denunciado que el Gobierno "no ha hecho nada" en ocho años. "Quien nos ha frito a impuestos, viene con las pilas cargadas", ha declarado.

Feijóo destaca las "garantías" del PP

Así, el PP ya externaliza su mayor miedo en voz alta, que es perder la mayoría absoluta, con un Feijóo que ha aprovechado un acto de los 'populares' en Córdoba para cargar contra el Gobierno por su, ha dicho, "nivel de corrupción insoportable". En contraposición, el presidente del Partido Popular ha defendido el proyecto de "estabilidad" que ofrece su partido, que busca "limpiar" y recuperar la confianza en las instituciones frente a un Gobierno con un "nivel de corrupción insoportable".

Para Feijóo, en un contexto internacional "tan complejo" y con una situación en el ámbito nacional "tan decadente", es necesario un "futuro con certezas", y a eso, responde, ha señalado, el modelo de "garantías" del PP, que ha resumido en cinco puntos: "Estabilidad, bajada de impuestos, gestión, igualdad y regeneración".

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