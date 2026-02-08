Tellado tacha al PSOE de "máquina de perder" tras la victoria del PP en Aragón con dos escaños menos

Los detalles Los 'populares' aragoneses y su líder, Jorge Azcón, han ganado las elecciones autonómicas de este domingo con 26 diputados frente a los 18 que han conseguido los socialistas, liderados por Pilar Alegría.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha destacado que la victoria de Jorge Azcón en las elecciones de Aragón representa un nuevo revés para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que califica como "el mayor perdedor de la política española". A pesar de perder dos diputados, el PP ha ganado con 26 escaños y dependerá más de Vox, que ha duplicado su fuerza. Tellado subraya que el PP ha obtenido más escaños que toda la izquierda junta y critica a Sánchez por no convocar elecciones al no poder aprobar presupuestos. Asegura que hay una mayoría de centroderecha que desea un cambio liderado por el PP.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha afirmado este domingo que la victoria de Jorge Azcón en las elecciones de Aragón supone otra derrota para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que considera "el mayor perdedor de la política española". En una rueda de prensa tras el cierre electoral, Tellado ha dicho que el presidente es "una máquina de perder" que "solo puede aspirar ya a ser segundón" en todos los procesos electorales a los que se enfrenta.

Los 'populares' han ganado las elecciones autonómicas de este domingo en Aragón con 26 escaños, pero se ha dejado dos diputados y seguirá dependiendo, aún más, de Vox, que duplica su fuerza con 14 parlamentarios, mientras que el PSOE cae a su suelo histórico, con 18 diputados.

Pese a la caída de dos diputados, Tellado ha insistido en que el PP ha ganado las elecciones y que ha sacado "más escaños que toda la izquierda junta".

Para el secretario, estas elecciones "se han convocado porque no se podían aprobar los presupuestos, que es lo que debe hacer cualquier presidente con unas mínimas convicciones democráticas": "Es lo que debería hacer Sánchez. Hemos sacado lo que han querido los aragoneses y el resultado es elocuente: ha ganado el PP y el PSOE ha perdido".

De esta manera, sostiene que el líder aragonés "sabrá anteponer los intereses de Aragón por encima de todo para darles un Gobierno estable".

"Azcón ha ganado en las tres provincias y Alegría ha logrado el peor resultado del PSOE. Es la portavoz de sus mentiras, de su corrupción de Sánchez", ha añadido Tellado, quien asegura que seguirán "trabajando para construir una alternativa" en España. "Es evidente que hay una mayoría de centroderecha que quiere echar a Sánchez y esa mayoría la lidera el PP", ha sentenciado.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.