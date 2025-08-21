Imperio | "Mi único deseo es verte una vez más": las bonitas palabras de Osman a Bala mientras su amor crece desbocado

Lo suyo fue amor a primera vista aunque ninguno de los dos lo haya confesado hasta ahora. En su segundo encuentro a solas, el guerrero se atreve a dar un paso más allá y cuida del caballo de su amada.

En este tercer capítulo de 'Imperio', la relación entre Osman y Bala va un paso más allá. Mientras ambos regresan a casa, el caballo de Bala muestra signos de enfermedad. Osman, conmovido por el sufrimiento del animal y de Bala, examina al caballo y determina que tiene una infección en la sangre. Le dice que el caballo no ha mostrado síntomas antes porque la ama y quiere aguantar por ella todo lo que venga. Osman promete salvarlo.

Bala se emociona profundamente. El guerrero intenta consolarla y le promete que hará todo lo posible por curar al animal. Su gesto no es solo de ternura, sino de compromiso emocional con Bala. El amor arde en los ojos de ambos con cada palabra, cada gesto, cada sonrisa.

"Mi único deseo es verte una vez más", se atreve a decirle Osman. La joven se sonroja.

La relación entre Bala Hatun y Osman es cada vez más fuerte, aunque no está exenta de tensiones por terceros que observan con celos o dudas. La princesa Sofía también conspira contra la hija de Edebali y pone su vida contra las cuerdas.

Mientras tanto, la princesa, el Efendi Yannis, Kalanoz y el recién llegado Príncipe Salvador toman medidas para avanzar en su misión.

En el clan de los Kayi, las amenazas no solo vienen desde los castillos, sino también desde dentro de la propia tribu. La desconfianza, las traiciones y las decisiones impulsivas marcan el destino de Osman.