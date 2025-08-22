La advertencia de un excompañero de Ducati a Bagnaia: "Márquez es invasivo, quita espacio"

Enea Bastianini, actualmente en KTM, ha analizado la dinámica de compañero que sigue Marc a modo de aviso para 'Pecco', que está sufriendo las consecuencias de compartir 'box' con el ocho veces campeón del mundo.

'Pecco' Bagnaia está pasando por uno de los momentos más complicados de su trayectoria en Ducati. El turinés no se encuentra cómodo ni con la moto ni con su manera de pilotar mientras que en el otro lado del 'box', en el de Marc Márquez, las cosas no pueden ir mejor.

Es evidente que a 'Pecco' le está pasando factura el hecho de que Marc, sobre la misma moto, esté dominando con tanta claridad el Mundial de MotoGP. El italiano se hartó tras el Gran Premio de Austria y aseguró que la escudería le debía "explicaciones" y que estaba "perdiendo la paciencia".

Días después, el bicampeón del mundo terminó pidiendo disculpas a la escudería. Sin embargo, eso no quita que esté viviendo una situación complicado. Precisamente de eso ha hablado el predecesor de Márquez en Ducati, Enea Bastianini. El ahora piloto de KTM ha analizado lo que supone compartir 'box' con un piloto como Marc.

"Digamos que cuando llega un compañero como Marc es invasivo, quita espacio, eso seguro. Creo que Pecco lo sabía, se lo podía esperar. Creo que tanto él como su paquete en este momento no está al 100%, por tanto no es este el resultado que debe obtener un piloto como él", ha reconocido Enea en unas declaraciones recogidas por 'Motosan'.

Bastianini aprovecha también para quitarle algo de hierro a la complicada situación de Bagnaia: "Obvio que no es tan desastroso, está tercero en clasificación, así que me gustaría también a mí estar ahí. Pero a veces las cosas no van siempre según los planes, y ahí la diferencia la haces solo tú en ese momento".