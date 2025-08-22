El camino de Carlos Alcaraz para ganar el US Open: peligroso debut, Sinner en la final y Djokovic en semis

El murciano afronta el último Grand Slam del año con la opción de volver a ser número uno del mundo, aunque comenzará su camino en primera ronda contra un incómodo Opelka.

Carlos Alcaraz ya conoce el sendero que debe seguir para conquistar el US Open. El torneo estadounidense es un escenario de gran recuerdo para él ya que allí consiguió su primer Grand Slam en 2022 con tan solo 19 años. No ha vuelto a levantar el título desde entonces y este año es una oportunidad.

El español se va a estrenar en primera ronda contra el estadounidense Reilly Opelka, un hueso duro para ser el primer partido en Nueva York. Su imponente altura (2,11 metros) y un saque poderosísimo que en la pista dura de Flashing Meadows hace que Alcaraz deba andarse con sumo cuidado.

En caso de que todo siga su curso, a partir de cuarta ronda llegaría el ruso Daniil Medvedev o su compatriota Alejandro Davidovich. Si todo va bien y no hay sorpresas en el resto de cruces podría medirse al estadounidense Ben Shelton o el noruego Casper Ruud en cuartos de final.

El murciano evitaría a Jannik Sinner hasta la final hipotética. Pero antes, en semifinales, se podría reeditar su duelo de Wimbledon contra Taylor Fritz o aparecería en su camino Novak Djokovic, siendo estos sus dos rivales más factibles. El serbio busca sus últimas opciones de conseguir su 25º Grand Slam.

De conseguir su segundo Abierto de Estados Unidos volverá a recuperar la cima del ranking ATP en detrimento de Sinner. 'Carlitos' viene de la mejor forma posible tras conquistar el Masters 1000 de Cincinnati contra el tenista italiano, aunque este se tuvo que retirar cuando perdía por cinco juegos a cero condicionado por un virus en los días antes.