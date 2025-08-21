Imperio | La promesa de Osman a Bala: "El que haga que esta mujer derrame una sola lágrima será mi mayor enemigo"

En medio de conspiraciones, guerras y traiciones, el amor de Osman Bey y Bala Hatun comienza a forjarse como una llama en la oscuridad.

En este tercer capítulo de 'Imperio', las mujeres del clan Kayi cuentan que hay un proverbio turco que asegura que cuando un hombre cuida del caballo de una mujer le está declarando su amor eterno y precisamente eso es lo que hace Osman con Bala. El guerrero ha conseguido, contra todo pronóstico, salvar al caballo de la joven de un envenenamiento con hierbas. Ha cumplido su promesa.

Osman le confiesa a Bala que cuando la vio llorar por su caballo, se hizo un juramento a sí mismo: "El que haga que esta mujer derrame una sola lágrima será mi mayor enemigo".

Pero los acontecimientos que están ocurriendo no permiten que estos dos jóvenes cultiven su amor con calma. Alisar Bey quiere verle urgentemente. Antes de marcharse, Osman se despide de Bala y le promete que volverá lo antes posible

Mientras, Aygül, quien secretamente está enamorada de Osman, observa la escena en silencio desde la distancia y sin ser vista, sintiéndose desplazada.

Mientras todo arde alrededor, la relación entre Osman y Bala Hatun crece cada día, marcada por la ternura y la complicidad, pero también los obstáculos. Ambos comparten momentos íntimos en los que se apoyan mutuamente, desde la preocupación por el caballo de Bala hasta conversaciones que revelan cuánto se están abriendo el uno al otro. Osman muestra hacia ella un respeto profundo por lo que Bala representa como mujer fuerte y valiente.

Sin embargo, su vínculo no pasa desapercibido para quienes los rodean. Aygül observa con tristeza el acercamiento entre ellos. Su destino está a punto de truncarse por culpa de la princesa Sofía, quien ordena secuestrar a Bala. Acaba de descubrir que ella pertenece a una orden secreta enemiga de la suya.