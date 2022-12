El último episodio de 'The White Lotus' llegaba ayer a HBO Max ante una gran expectación para desvelar finalmente a qué huesped pertenecía el cadáver que, al principio de la serie, aparecía en el agua. Lo que no sabíamos es que no sería solo un cadáver, aunque solo uno corresponde a un personaje protagonista y es, además, especialmente doloroso. Para no meternos en un jardín de spoilers será mejor dejar a los muertos en paz para hablar de cómo Mike White ha vuelto a conquistar al público con esta nueva entrega de la serie ambientada en Sicilia.

Cocinada a un ritmo algo más lento, sin embargo ha servido en bandeja a una serie de personajes difíciles de olvidar. Además de la nominación a mejor serie, tres de los interpretes de 'The White Lotus' optan a premio, son F. Murray Abraham, la inolvidable Jennifer Coolidge y la singular Aubrey Plaza. Si fuera por el público también estarían, como mínimo, entre los nominados Meghann Fahy, Will Sharpe o Haley Lu Richardson.

Es fascinante el contraste entre las dos parejas protagonistas, el matrimonio de Daphne (Meghann Fahy) y Cameron (Tho James) Babcock, triunfadores, deshinibidos y acostumbrados al mundo del lujo frente a los amigos que les acompañan, Ethan (Will Sharpe) y Harper Spiller (Aubrey Plaza), ellos son unos recién llegados a la élite gracias a la venta de la empresa de él. Aún así, ella parece que adaptarse como un camaleón en lo que al estilo se refiere, pero que no es capaz de disimular el desprecio hacia sus compañeros de viaje. En plena crisis de deseo con su pareja, el personaje de Plaza es todo un muestrario de muecas de desprecio y no les veremos realmente relajados hasta la sala de espera del aeropuerto para coger el vuelo de vuelta a casa. Quienes sin duda salen ganando son las buscavidas italianas Lucia y Mia, a las que interpretan Beatrice Grannò y Simona Tabasco y, de rebote, también la directora del hotel Valentina, interpretada por Sabrina Imacciatore.

Tras el desenlace trágico de la trama de la excesiva Tanya McQuoid, su marido Greg (Jon Gries) y su asistente Portia (Haley Lu Richardson), el creador ha dado a entender que podríamos volver a encontrarnos con los dos últimos en la tercera temporada ya confirmada y que nuevamente cambiará de destino. De hecho, la nueva entrega podría llevarnos a algún lugar de Asia para pasar de explorar el deseo, la lealtad y la infidelidad a otros temas más espirituales.