No sería la primera vez que una serie confirma una nueva temporada antes del estreno de la última, pero de momento no hay información oficial sobre las intenciones de HBO Max con respecto a la que fue su serie revelación en el verano de 2021 'The White Lotus'. Aún así, el creador de la ficción Mike White tiene algunas ideas para otra entrega y así se lo ha contado a Deadline en el evento de presentación de los nuevos episodios.

La primera parte de la serie transcurría en resort de lujo en Hawai y para la segunda temporada, el reparto completamente renovado se ha trasladado hasta la nueva localización de la trama, Hawai. En realidad, completamente, no. Porque la nueva entrega vuelve a contar con Jennifer Coolidge y la veterana actriz podría volver a estar, si se confirmase, en una tercera entrega. "Acabamos de entregar nuestro último episodio, por lo que es difícil pensar en la próxima carrera", ha dicho White. Aún así, el director fantaseo con que la ubicación podría estar en un continente completamente diferente como Asia: "Algo loco como eso sería divertido".

El tráiler de la segunda temporada muestra a los nuevos protagonistas disfrutando de la dolce vita en Sicilia, pero ya sabemos, que el idílico paraíso dejará al descubierto las miserias y la hipocresía de la alta sociedad. Las historias de los nuevos episodios parecen girar, además, alrededor de la infidelidad. Aubrey Plaza, Will Sharpe, Sabrina Impacciatore, Theo James, Meghann Fahy, F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Tom Hollander, Michael Imperioli, Haley Lu Richardson, Leo Woodall, Beatrice Grannó y Simona Tabasco forman el elenco.