Imperio | Bala Hatun es secuestrada por orden de la princesa Sofía

La princesa Sofía acaba de descubrir que Bala Hatun es hija del Sheik Edebali y sabe que ella conoce el paradero de la reliquia sagrada que le fue arrebatada.

En el tercer capítulo de 'Imperio', Bala Hatun recibe una falsa alarma de que su caballo está enfermo de nuevo. Cuando acude al lugar, descubre que es una trampa. Mientras los hombres contratados por la princesa Sofía asaltan el bazar, algunos de sus sicarios intentan secuestrarla.

Junto a su hermana Conya, lucha valientemente y con destreza de guerrera contra los atacantes, logrando abatir a varios. Pero no consiguen zafarse de todos los hombres que trabajan para el palacio.

Pese a su esfuerzo, ambas son derrotadas. Bala es secuestrada y Conya queda malherida. No la matan para que haga llegar el mensaje al clan Kayı y, sobre todo, a Osman. El bazar es arrasado por completo; todos los presentes son asesinados.

Resumen del capítulo 3 de Imperio (Kuruluş: Osman) CON SPOILERS: una masacre en el bazar y un secuestro enfurecen a Osman

La tensión entre los turcos y los bizantinos escala rápidamente. Osman reúne a sus hombres y plantea una acción directa contra el castillo, mientras su tío, Dündar Bey, adopta una postura más cautelosa. Cada vez están más lejos ideológicamente el uno del otro. El liderazgo dentro del clan Kayı se pone a prueba.

Las emociones personales, como el amor, el honor y los celos, influyen en las decisiones de Aygül y Bala Hatun. En paralelo, el bazar se convierte en un lugar clave para un violento ataque que afectan a Bala y a su entorno.