El CGPJ abre otra investigación al juez Peinado por "dejación de deberes" tras no prorrogar el plazo de instrucción de un caso que archivó

El juez Juan Carlos Peinado enfrenta una nueva investigación por parte del Consejo General del Poder Judicial, a través de Ricardo Conde, debido a su actuación en un caso de presunta malversación. La causa involucraba al gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, por un contrato con 'Ok Diario'. La queja, presentada por el diputado del PSOE Guillermo Hita, acusa a Peinado de "dejación de deberes" al no prorrogar el plazo de instrucción a tiempo, lo que llevó al archivo del caso. Peinado podrá presentar alegaciones antes de que se decida sobre un posible expediente sancionador.

Según ha adelantado 'Cadena Ser' y ha podido confirmar laSexta, las diligencias han llegado a raíz de una queja presentada por Guillermo Hita, un diputado del PSOE, ante el CGPJ por "dejación de deberes". En la queja, señala que "la actuación objeto de esta queja ha causado graves perjuicios a la investigación y acusaciones personadas y un claro favorecimiento a las defensas de los investigados, al impedir seguir investigando y en consecuencia llevar a cabo diligencias de investigación para un completo esclarecimiento de los hechos y una correcta imputación a los presuntos autores de los hechos denunciados".

Peinado estaba al cargo de la causa que investigaba al gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, por una presunta malversación del contrato de 72.600 euros concedido a 'Ok Diario' para organizar charlas sobre movilidad sostenible.

El plazo de instrucción finalizaba en enero, pero, pese a las peticiones de las acusaciones para prorrogar el plazo, Peinado no respondió hasta abril, ya fuera de plazo, y archivó la causa, lo que provocó el enfado de las acusaciones populares que ejercían Podemos y Más Madrid, que solicitaron con el margen suficiente al magistrado prorrogar el plazo.

Ahora, Peinado podrá rebatir la queja (presentada en julio) y presentar las alegaciones que considere oportunas para que, posteriormente, Conde tome la decisión de iniciar un expediente sancionador o archivar la queja.