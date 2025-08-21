Ahora

Segunda contra él

El CGPJ abre otra investigación al juez Peinado por "dejación de deberes" tras no prorrogar el plazo de instrucción de un caso que archivó

Los detalles El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias contra el magistrado por el caso que investigaba una presunta malversación del gerente de la EMT por haber pagado un sobreprecio a un medio de comunicación por la organización de un evento.

El juez Juan Carlos Peinado
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Nueva investigación contra el juez Juan Carlos Peinado. El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, ha abierto diligencias sobre la actuación del magistrado en la causa que investigaba un presunto caso de malversación por parte del gerente de EMT por haber pagado un sobreprecio a un medio de comunicación por la organización de un evento.

Según ha adelantado 'Cadena Ser' y ha podido confirmar laSexta, las diligencias han llegado a raíz de una queja presentada por Guillermo Hita, un diputado del PSOE, ante el CGPJ por "dejación de deberes". En la queja, señala que "la actuación objeto de esta queja ha causado graves perjuicios a la investigación y acusaciones personadas y un claro favorecimiento a las defensas de los investigados, al impedir seguir investigando y en consecuencia llevar a cabo diligencias de investigación para un completo esclarecimiento de los hechos y una correcta imputación a los presuntos autores de los hechos denunciados".

Peinado estaba al cargo de la causa que investigaba al gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, por una presunta malversación del contrato de 72.600 euros concedido a 'Ok Diario' para organizar charlas sobre movilidad sostenible.

El plazo de instrucción finalizaba en enero, pero, pese a las peticiones de las acusaciones para prorrogar el plazo, Peinado no respondió hasta abril, ya fuera de plazo, y archivó la causa, lo que provocó el enfado de las acusaciones populares que ejercían Podemos y Más Madrid, que solicitaron con el margen suficiente al magistrado prorrogar el plazo.

Ahora, Peinado podrá rebatir la queja (presentada en julio) y presentar las alegaciones que considere oportunas para que, posteriormente, Conde tome la decisión de iniciar un expediente sancionador o archivar la queja.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | España, en llamas: el viento complica la extinción del incendio de Jarilla (Cáceres) y de varios focos activos en el norte
  2. El PP llama "pirómana" a la directora de Protección Civil y ella responde: "Los que no aportan, que se aparten"
  3. Bombardeos a cada hora en la Ciudad de Gaza mientras Israel prepara la invasión
  4. La Policía de Brasil denuncia a Bolsonaro por obstruir el juicio sobre su intento de golpe de Estado
  5. Un hombre es detenido en Los Palacios (Sevilla) tras haber provocado un incendio en un bar porque no tenían mayonesa
  6. Dos ejemplares de 'dragón azul' obligan a cerrar las playas de Guardamar, en Alicante