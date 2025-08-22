La reflexión de Duval sobre los incendios: "Lo más probable es que no aprendamos nada y continúe el discurso negacionista"

La escritora ha señalado que habría que tener cuidado con centrar todo el debate sobre los incendios en la confrontación política que se está produciendo, porque corremos el riesgo de que se deje de hablar de lo importante.

Los graves incendios que asolan España desde hace semanas han vuelto a poner de manifiesto el enfrentamiento, el duro cara a cara, entre el PSOE y el PP. Una cuestión con la que Elizabeth Duval ha advertido que tenemos que tener cuidado.

La escritora ha señalado que debe preocuparnos que estos enfrentamientos terminen "comiéndose" todo el debate, destacando que esto acabará provocando que termine la temporada y no hablemos de los incendios y de lo rural.

De esta forma, ha indicado que poner el foco en el choque político lo único que hará es que en un año, cuando vuelva la temporada de incendios, volvamos ha debatir sobre que "no se han hecho medidas de prevención".

"Lo más probable es que no aprendamos nada de esto y continúe el discurso negacionista", ha lamentado.