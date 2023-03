Amazon Studios ha confirmado la muerte de un caballo durante el rodaje de la segunda temporada de 'Los anillos del poder'. "Nos entristece profundamente confirmar la muerte de un caballo de producción", han dicho. Al parecer, el fallecimiento se debió a un paro cardiaco y se produjo durante los ensayos de una escena cuando el entrenador ni siquiera estaba caracterizado aún. En el set estaba presente un veterinario y también un representante de la American Humane Association.

Era uno de los 30 caballos que estaban ese día en el plató y todos habían sido suministrados por la empresa The Devil's Horsemen, que lleva años dedicada a todo lo relacionado con los equinos en el mundo del cine y la televisión proporcionando desde carruajes, a monturas o caballos para producciones como 'Juego de tronos', 'Peaky Blinders', 'Star Wars' o 'The Crown', entre otras muchas.

Este tipo de incidentes no suelen ser habituales porque en las últimas décadas los animales reciben un trato mucho más atento y cuidadoso en los rodajes, pero siempre que hay un accidente se reabre el debate sobre su uso para entretenimiento. La asociación animalista PETA ha hecho un llamamiento generalizado, no solo a 'Los anillos del poder', para que no se utilicen animales reales y se empleen imágenes generadas por ordenador o se busquen otros medios. Esta técnica se ha podido ver, por ejemplo, recientemente en la serie de ATRESplayer PREMIUM 'Cristo y Rey' para representar a las fieras del circo.